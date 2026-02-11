Henry Martín abre las puertas de Coapa a Raúl Jiménez: "Me haría muy feliz"

El Club América podría estar preparando el terreno para el regreso de uno de sus hijos pródigos más queridos. Ante la proximidad del fin del contrato de Raúl Jiménez con el Fulham de la Premier League, la posibilidad de verlo vestido con los colores del equipo de Coapa no está descartada y el rumor está presente, incluso dentro del vestidor actual.

Henry Martín, referente de las Águilas, rompió el silencio sobre esta posibilidad en una entrevista para TUDN. El jugador que ha sido una muestra de resiliencia luego de sus complicaciones se mostró entusiasmado por la oportunidad de fortalecer el ataque americanista con la jerarquía del delantero mundialista y con experiencia en una de las mejores ligas del mundo.

“Que venga Raúl a América, ¿qué mejor, no? Poder compartir de nuevo vestidor con él, como he compartido en selección. Es una gran persona, es un gran tipo, es un tipo que nunca deja de luchar”, señaló la "Bomba" en charla con el medio televisivo.

Resiliencia y jerarquía: El valor de Raúl para el América

Para Martín, el regreso de Raúl Jiménez no solo aportaría goles, sino una invaluable lección de carácter para las nuevas generaciones. El capitán destacó la capacidad de Raúl para superar la adversidad, especialmente tras la grave lesión craneal que puso en duda su carrera hace unos años.

“Regresó mejor que nunca. Él, como yo, ha demostrado que la resiliencia es una característica suya. Me pone muy feliz de poder, en algún momento, compartir vestidor con él de vuelta”, añadió Henry, subrayando el respeto mutuo que existe entre ambos delanteros.

El escenario del fichaje: ¿Qué falta para el regreso de Raúl Jiménez?

A pesar del entusiasmo en Coapa, el movimiento depende de factores contractuales y personales. El contrato de Raúl Jiménez con el Fulham expira el próximo 30 de junio, lo que le otorga la libertad de negociar como agente libre.

Aunque el sueño del América es repatriarlo este verano, la prioridad del delantero de 34 años es mantenerse en la élite europea al menos una temporada más. No obstante, las Águilas se mantienen como el "Plan B" principal del jugador, quien ha reiterado en diversas ocasiones su deseo de retirarse con el equipo que lo vio nacer profesionalmente.