Brian Rodríguez tiene el tiempo contado con el América; tiene oferta europea 

El torneo Clausura 2026 sería el último baile para Brian Rodríguez con el América. El uruguayo es pretendido desde España, según la prensa en Uruguay.

El volante, que renovó por cuatro años más con las Águilas en octubre pasado, mantiene viva la esperanza de cobrar revancha futbolística en el Viejo Continente, luego de su breve estadía con el Almería de España en 2021, en el que registró 16 juegos.

De acuerdo con el periodista Gonzalo Ronchi, en su programa La Mañana del Futbol, el “Rayito” considera la oferta del equipo -no revelado- una vez finalizado el torneo Clausura 2026 de la Liga MX, para después enfocarse en la Copa del Mundo 2026.

Por su parte, el América mantiene su postura de negociar al jugador de 25 años siempre y cuando se pague el total de su cláusula, que ronda por lo menos 9 millones de dólares, luego de su renovación el año pasado.

Cabe recordar que ya hubo un intento desde el extranjero por llevarse al volante charrúa. En el futbol qatarí estaban dispuestos a desembolsar; sin embargo, aspectos del nivel de competencia rumbo a la Copa del Mundo hicieron que el entorno del futbolista rechazara la oferta.

Actualmente Brian Rodríguez es el referente del americanismo por la banda izquierda, en la que compartía competencia interna con el francés Allan Saint-Maximin, pero con la salida del galo de nueva cuenta el sector quedó sin variantes.

Con el arribo del uruguayo Thiago Espinosa, el cuerpo técnico encabezado por André Jardine trabajará las variantes con el lateral izquierdo, quien también puede desempeñarse como extremo; Isaías Violante y Alexis Gutiérrez, otras opciones para dicho costado ofensivo del América.