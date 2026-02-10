Escándalo en Milano-Cortina 2026: Medallista confiesa una infidelidad en plena entrevista

Lo que debía ser una fiesta deportiva se transformó en una telenovela de la vida real en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. El biatleta noruego Sturla Holm Laegreid hizo una confesión tras ganar la medalla de bronce en la prueba individual de 20 kilómetros, algo que los espectadores no esperaban escuchar de un reciente ganador de una presea y aprovechó los micrófonos para confesar, entre lágrimas, que le fue infiel a su novia.

Lejos de la euforia por subir al podio, Laegreid rompió el protocolo en una entrevista con la cadena NRK. Con la voz entrecortada, el atleta soltó una confesión.

"Hace seis meses conocí al amor de mi vida, la persona más hermosa y dulce del mundo. Y hace tres meses cometí el error más grande de mi vida y la engañé", reveló el medallista ante las cámaras.

"Ella era mi medalla de oro"

El noruego, visiblemente devastado, explicó que le confesó la traición a su pareja apenas hace una semana, lo que ha convertido su estancia olímpica en una pesadilla personal.

"Tenía una medalla de oro en mi vida... y la perdí. Sé que muchos me verán ahora con otros ojos, pero solo tengo ojos para ella", sentenció Laegreid, quien admitió estar dispuesto a "tirar una bomba nuclear y cometer suicidio social" con tal de demostrar su arrepentimiento.

El drama personal de Laegreid opacó involuntariamente la hazaña de su compatriota, Johan-Olav Botn, quien se llevó el oro en la misma competencia. Laegreid pidió disculpas públicas a su compañero por robarle el foco con su escándalo amoroso: "Espero no haber arruinado el día de Johan".

Ahora, luego de los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina será recordado como el atleta que ganó una medalla de bronce, pero perdió el oro de su vida por una decisión que ahora él mismo acepta fue un error.