Alerta: Detectan más de cuatro mil sitios falsos que buscan estafar a aficionados del Mundial 2026

A medida que la fiebre por el Mundial 2026 comienza a elevar la temperatura global, un "ecosistema paralelo" de delincuencia digital ha comenzado a operar a toda marcha. Según un informe de la firma de consultoría Grant Thornton, desde agosto de 2025 se han identificado más de 4,300 dominios fraudulentos diseñados para engañar a los aficionados.

Este ejército de sitios web apócrifos es una operación que aprovecha la complejidad del torneo. Los ciberdelincuentes están explotando la alta demanda y la limitada oferta de servicios oficiales para captar víctimas.

Las modalidades del engaño

Boletaje: Portales que imitan la interfaz de la FIFA para vender boletos inexistentes.

Turismo: Paquetes de viaje con precios "irrepetibles" que incluyen vuelos y hospedaje en ciudades sede, pero que desaparecen tras realizar el pago.

Streaming: Sitios que prometen transmisiones gratuitas en alta definición, los cuales funcionan como puertas de entrada para malware y robo de credenciales bancarias.

Promociones: Falsos sorteos patrocinados por marcas de renombre que solicitan datos personales a cambio de premios inexistentes.

La punta del iceberg

Los expertos de la consultora advierten que esta cifra de 4,300 dominios es apenas la punta del iceberg. Se espera que, conforme se acerque el partido inaugural, la creación de estos sitios se intensifique de manera exponencial. El objetivo de estos grupos criminales es el phishing, una técnica para suplantar la identidad de instituciones oficiales para obtener números de tarjeta de crédito y contraseñas.

Recomendaciones de seguridad

Ante este panorama, la recomendación de los especialistas es tajante: la FIFA.com es el único canal legítimo para la adquisición de boletos de todos y cada uno de los partidos del Mundial 2026. Se insta a los usuarios a desconfiar de ofertas recibidas por WhatsApp o correos electrónicos no solicitados, y a verificar que las URLs de los sitios web cuenten con certificados de seguridad vigentes, aunque esto último ya no garantiza inmunidad ante estafas sofisticadas.

La vigilancia digital será, sin duda, el foco rojo que los aficionados deberán tener en cuenta antes de que ruede el balón en la Copa del Mundo de 2026.