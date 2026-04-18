Exfutbolista de la Premier sufre brutal nocaut: Ross McCormack cae en su debut como boxeador

El cambio de cancha al encordado no siempre concede segundas oportunidades. Ross McCormack, exdelantero con pasado en la élite inglesa, vivió una noche que pasó de expectativa a golpe seco en cuestión de segundos. A sus 39 años, el escocés debutó como boxeador en el evento A Night To Remember II, pero su estreno terminó con un nocaut en el primer asalto.

El combate tenía un ingrediente especial. Del otro lado del ring estaba Matt Kilgallon, antiguo compañero suyo en el Leeds United. El reencuentro tomó un giro inesperado cuando Kilgallon leyó el movimiento inicial. McCormack lanzó un derechazo curvo que no encontró destino. La respuesta fue inmediata. Un gancho de izquierda impactó con precisión y lo mandó a la lona.

McCormack quedó desplomado en la esquina del ring, sin capacidad de incorporarse antes de que el árbitro completara la cuenta. El combate se cerró por nocaut técnico en apenas el primer episodio. Tras recuperar la vertical, el escocés abrazó a su rival en un gesto que bajó la tensión de un desenlace contundente.

Boxeo de exfutbolistas

El evento, organizado por el exarquero Graham Stack, reunió a varios nombres conocidos del futbol británico con fines benéficos. En la misma cartelera, Lee Trundle superó al exinternacional Chris Iwelumo, en una jornada que también incluyó a figuras como Adam Hammill, Carl Ikeme y Steve Jennings. La velada logró recaudar miles de libras destinadas a causas benéficas

de McCormack cargaba con el peso de su pasado. Su carrera en el futbol dejó cifras sólidas, especialmente en su etapa con el Leeds United, donde marcó 53 goles en 144 partidos, y con el Fulham, club al que llegó por 15 millones de dólares y con el que firmó 38 anotaciones en 89 encuentros. También vistió la camiseta del Rangers y tuvo un paso irregular por el Aston Villa, antes de cerrar su trayectoria en 2024 tras un recorrido que incluyó cesiones y experiencias en Australia.

El salto al boxeo forma parte de una tendencia reciente entre exfutbolistas que buscan un nuevo foco competitivo. Sin embargo, la transición exige un ajuste que no siempre se completa a tiempo. En el caso de McCormack, la diferencia entre disciplina y reflejos quedó expuesta en un instante.