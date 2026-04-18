Abucheos en Nápoles: Una derrota que puede definir el rumbo de la Serie A

El Napoli vivió una de sus noches más complicadas de la temporada al caer 0-2 en casa frente a la Lazio, resultado que además de provocar una cascada de abucheos de sus aficionados, dejó el camino prácticamente libre para que el Inter Milan se encamine al título de la Serie A.

El conjunto visitante mostró una postura agresiva y vertical, sorprendiendo a un Napoli que lució desconectado. Apenas al minuto seis, Matteo Cancellieri aprovechó un servicio desde la izquierda para abrir el marcador, evidenciando las fallas defensivas del equipo local. Este golpe temprano condicionó el desarrollo del resto del partido, obligando al Napoli a remar a contracorriente ante un rival sólido.

La Lazio incluso tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja antes del descanso. Un penalti provocado por una falta de Stanislav Lobotka parecía encaminar el segundo tanto, pero el arquero detuvo el disparo de Mattia Zaccagni, manteniendo momentáneamente con vida a los locales. Sin embargo, las constantes llegadas del conjunto romano dejaban claro que el segundo gol era cuestión de tiempo.

En la segunda mitad, el guion no cambió. Napoli mostró poca claridad ofensiva y escasa capacidad de reacción, mientras que Lazio continuó explotando los espacios. Fue al minuto 57 cuando Toma Basic sentenció el encuentro tras una jugada que volvió a desnudar las debilidades defensivas del conjunto napolitano. El 2-0 reflejó con justicia lo ocurrido en el terreno de juego.

Napoli se mantiene en la segunda posición de la clasificación en Italia, sitio que podría perder ante el AC Milan. AFP

Este resultado tiene implicaciones directas en la lucha por el campeonato. El Inter, que venía de imponerse al Cagliari el viernes, se colocó con una ventaja de 12 puntos sobre Napoli y 15 sobre el AC Milan (que el domingo visita al Hellas Verona). El escenario es claro si el Milan no gana en su duelo de esta jornada: El Inter podría coronarse el próximo fin de semana de sacar un triunfo y el Napoli no suma tres puntos.

La derrota también significó la primera caída del Napoli como local en la temporada, un dato que agrava la percepción de crisis en un momento clave. La reacción de la afición, que despidió al equipo con abucheos, refleja el nivel de frustración ante un equipo que ha perdido consistencia en el tramo decisivo del campeonato.

Lazio reafirmó su capacidad para competir ante los equipos de la parte alta, mostrando una estructura táctica sólida y eficacia en momentos clave.Con este panorama, la Serie A entra en su fase final con un claro favorito. El Inter depende de sí mismo y tiene todo a su favor para cerrar la temporada con el Scudetto. Napoli, en cambio, deberá enfocarse en cerrar con dignidad un torneo que, tras esta derrota, parece haber dejado escapar definitivamente.