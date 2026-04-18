Pato O'Ward acelera, es tercero en práctica sabatina de IndyCar en Long Beach

Pato O’Ward marcó el tercer mejor tiempo en las prácticas que la IndyCar realizó la mañana de este sábado en Long Beach, sede de la quinta fecha de la temporada 2026.

El mexicano, quien busca reponerse de su mal resultado en la ronda pasada, realizada el mes pasado en Alabama, también busca revertir un historial con altibajos en las famosas calles californianas, donde si bien terminó en quinta posición en 2023, éste ha sido su único resultado en los diez primeros puestos en cinco participaciones previas.

Siguiendo el tenor de su temporada, al menos el rendimiento del auto No. 5 de Arrow McLaren luce sólido al usar el compuesto duro de neumáticos, ya que alcanzó la tercera casilla en una parte de la sesión de ayer viernes, mientras que en las simulaciones con el compuesto suave, que se tiene que usar de forma mayoritaria durante la carrera, fue décimo.

Este sábado, nuevamente con el neumático más duradero, O’Ward ocupó el tercer lugar, con un tiempo de 1:07.7919m., quedando por detrás de Kyle Kirkwood, líder del campeonato, y de David Malukas.

El mexicano fue quinto en la visita californiana de 2022 Joe Skibinski/INDYCAR

Detrás del regiomontano finalizaron Alex Palou y Marcus Armstrong, en una sesión que vio múltiples accidentes de pilotos como Nolan Siegel, coequipero de O’Ward en Arrow McLaren, y de los expilotos de Fórmula 1, Mick Schumacher y Romain Grosjean, quienes salieron ilesos de fuertes contactos con el muro.

La calificación de la IndyCar en Long Beach será este sábado a las 16:30 hrs, con cobertura exclusiva para México en Disney+. La carrera se llevará a cabo mañana domingo 19 de abril, a las 16 hrs, y se verá en ESPN 4, así como en el mismo servicio de streaming.