La conmovedora reacción de Carlo Ancelotti al escuchar a sus nietos: “Ve a ganar el Mundial”

La nueva etapa de Carlo Ancelotti al frente de la Selección de Brasil sigue generando expectativas de cara al Mundial de Norteamérica. Sin embargo, en esta ocasión el técnico italiano fue noticia por un momento alejado de las tácticas y el futbol, al protagonizar una emotiva escena que conmovió a miles de aficionados.

Durante su participación en el programa brasileño Domingão com Huck, Ancelotti recibió una inesperada sorpresa. El conductor Luciano Huck le mostró una serie de mensajes grabados por sus nietos, quienes aprovecharon la ocasión para expresarle su cariño y desearle éxito en el reto más importante de su nueva aventura profesional.

Las palabras de los pequeños tocaron profundamente al entrenador. Visiblemente emocionado, Ancelotti escuchó atentamente cada mensaje y no pudo contener las lágrimas al recibir el apoyo de su familia en un momento tan importante de su carrera.

Además de demostrarle su cariño, los nietos del estratega le enviaron un mensaje muy especial: conquistar la Copa del Mundo con Brasil. Incluso uno de ellos aseguró que espera verlo derrotar a selecciones como Francia y España, comentario que provocó una sonrisa y algunas risas por parte del extécnico del Real Madrid.

Ancelotti se prepara para disputar la Copa del Mundo al mando de la Selección de Brasil REUTERS

El conmovedor episodio permitió conocer una faceta más íntima de uno de los entrenadores más exitosos del futbol mundial. Acostumbrado a los reflectores, la presión y las grandes finales, Ancelotti mostró que los mensajes de su familia tienen un valor especial por encima de cualquier logro profesional.