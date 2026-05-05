La FIFA quiere afinar detalles con Irán previo al Mundial 2026

La FIFA quiere afinar detalles con la selección de Irán previo a su participación en el Mundial 2026, por lo que invitó a integrantes de la Federación iraní a una reunión en Zúrich.

“Antes del 20 de mayo para preparar el Mundial”, mencionaron a AFP fuentes cercanas al proceso.

La participación de la selección de Irán en el Mundial 2026 ha estado rodeada de incertidumbre tras la guerra de Medio Oriente. Aunado a ello, los comentarios del presidente Donald Trump dieron de qué hablar, donde mencionó que no era apropiado que fueran a EU por su seguridad.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, afirmó que Irán jugará en EU Reuters

Ante ello, las autoridades iraníes pidieron que sus partidos se jugarán en México, algo que el presidente Gianni Infantino dejó en claro que Irán iba a jugar en Estados Unidos conforme a los resultados del sorteo que se realizó el pasado mes de diciembre.

“Quiero confirmar sin ambigüedades que Irán participará obviamente en el Mundial 2026. Y, por supuesto, Irán jugará en Estados Unidos”, declaró Gianni Infantino el pasado 30 de abril en la apertura del 76º Congreso de la FIFA organizado en Vancouver (Canadá).

Antes estos comentarios, se le preguntó a Donald Trump su postura, por lo que respondió: “Si Gianni lo dijo, entonces estoy de acuerdo. Le dije: 'Haz lo que quieras. Puedes tenerlos'. (...) Creo que se les debe permitir jugar”.

En el pasado Congreso de la FIFA, la delegación iraní anuló su presencia en Vancouver, Canadá, alegando un comportamiento ofensivo por parte de la policía de inmigración.

Canadá ha clasificado a los Guardianes de la Revolución iraní, brazo armado ideológico de la República Islámica, como grupo terrorista.

Con información de AFP