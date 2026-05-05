Irán respondió a la FIFA; apuntan a insultos de EU

La FIFA invitó a la Federación de Futbol de Irán a “afinar detalles” de cara al Mundial 2026 y más tarde, los iraníes le respondieron que están convencidos de participar en el torneo, pero ésta tiene que estar acompañada de una garantía concreta.

“Nuestra participación está supeditada a la obtención de una garantía concreta durante nuestra reunión con el señor (Gianni) Infantino”, dijo Mehdi Taj, presidente de la Federación iraní.

Playeras de Irán en un establecimiento en Teherán Reuters

Asimismo, el dirigente iraní afirmó que los estadunidenses no tienen derecho de insultarlos.

“Ellos no tienen derecho a insultar a nuestras fuerzas armadas, y en particular a los Guardianes de la Revolución. No deben insultar a nuestros responsables”, indicó.

Previo al Congreso de la FIFA en Vancouver, Canadá, la delegación iraní decidió no acudir, al señalar un comportamiento ofensivo por parte de la policía de inmigración a su llegada al aeropuerto de Toronto.

Mehdi Taj es un antiguo miembro de los Guardianes de la Revolución iraní, brazo armado ideológico de la República Islámica, considerado por Canadá como grupo terrorista.

Previamente, el presidente Donald Trump señaló que Irán no debería de acudir al Mundial 2026 por su “seguridad”. Días atrás, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que los partidos de los iraníes se jugarán conforme a los resultados del sorteo del pasado mes de diciembre.

Se espera que el campo base de Irán esté en Tucson, Arizona.