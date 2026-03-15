Estados Unidos vs República Dominicana: el duelo de 634 millones de dólares que sacude el Clásico Mundial de Beisbol

En el beisbol hay juegos grandes. Y luego están los que parecen diseñados para quedar atrapados en la memoria del torneo.

La semifinal del Clásico Mundial de Beisbol entre Estados Unidos y República Dominicana pertenece a esa segunda categoría. No sólo por la calidad del espectáculo. También por el valor del talento que se reunirá en el diamante.

Entre ambas selecciones se alinean 634 millones de dólares en salarios de Grandes Ligas. Una cifra que explica por qué este cruce se siente como una Serie Mundial adelantada con uniforme de selecciones.

Estados Unidos encabeza la lista del torneo

Estados Unidos llega con la nómina más cara del torneo. Su roster acumula 338.7 millones de dólares. El equipo es un escaparate del músculo económico de las Grandes Ligas y tiene como figura central a Aaron Judge, el gigante de los New York Yankees que firmó un contrato de 365 millones y se convirtió en el rostro de la franquicia más famosa del beisbol.

República Dominicana aparece justo detrás con 295 millones repartidos en su plantilla. Si el conjunto estadunidense presume poder financiero, el dominicano presume profundidad y tradición.

Una fábrica constante de superestrellas

Al frente de esa constelación aparece Juan Soto. El jardinero de los New York Mets firmó el contrato más grande en la historia del deporte con 760 millones de dólares, una cifra que redefine el mercado y también la dimensión de este enfrentamiento.

Junto a Soto aparecen nombres de peso como Vladimir Guerrero Jr., Manny Machado y Fernando Tatis Jr., peloteros que superan con facilidad los 30 millones anuales y que convierten a la alineación dominicana en una amenaza permanente.

El duelo también tiene contraste en el camino recorrido.

Estados Unidos avanzó entre sobresaltos. Dominó varios tramos del torneo, aunque una derrota inesperada ante Italia complicó su ruta antes de encontrar oxígeno con la victoria sobre Canadá en los cuartos de final.

República Dominicana ha transitado el torneo con la autoridad de una potencia que sabe exactamente a qué juega. El equipo caribeño ha producido 51 carreras en 5 partidos, una media de 10.2 por juego, cifras que hablan de una ofensiva capaz de desbordar cualquier pizarra.

En el montículo el contraste generacional añade otra capa al espectáculo. Estados Unidos entregará la pelota al fenómeno Paul Skenes, mientras que República Dominicana confiará en la experiencia de Luis Severino.

Todo ocurrirá en loanDepot Park, un escenario que esta noche reunirá algo más que dos selecciones.

Reunirá poder económico, orgullo nacional y dos formas distintas de entender el beisbol.