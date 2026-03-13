Estados Unidos y República Dominicana chocarán por el primer boleto a la final

HOUSTON. Estados Unidos y República Dominicana, los países que más peloteros han aportado al beisbol de Grandes Ligas, chocarán este domingo en Miami por el primer boleto a la final del Clásico Mundial de Beisbol.

La novena de las barras y las estrellas, que sufrió para superar la primera ronda, también vivió momentos de tensión en su duelo de cuartos de final ante Canadá, pero terminó imponiéndose 5-3 para sellar su boleto a la siguiente ronda.

En apenas su primer turno del juego, Aaron Judge, capitán del equipo estadounidense, conectó un batazo profundo al jardín izquierdo que amenazó con irse del parque. Aunque la pelota se quedó dentro del campo, permitió que Bobby Witt Jr. avanzara hasta tercera base y posteriormente anotara con un rodado productor de Kyle Schwarber.

Más adelante, Alex Bregman, un viejo conocido de la afición de Houston, conectó una rola violenta que el tercera base canadiense logró fildear, pero su tiro a primera base fue errático, lo que permitió que dos carreras más cruzaran el plato para ampliar la ventaja de Estados Unidos.

El ataque continuó en la sexta entrada, cuando Brice Turang y Pete Crow-Armstrong conectaron sencillos productores que colocaron la pizarra 5-0, una ventaja que parecía definitiva para el conjunto estadounidense.

Sin embargo, Canadá reaccionó en ese mismo episodio. Tyler Black, un jugador con apenas 23 juegos de experiencia en Grandes Ligas, produjo la primera carrera canadiense con un sencillo, y poco después Bo Naylor acercó a su equipo con un cuadrangular de dos carreras.

La amenaza continuó en la séptima entrada. Edouard Julien y Otto López abrieron con sencillos y, tras un pasbol, ambos avanzaron a posición de anotar sin outs. El relevista Gabe Speier respondió bajo presión: dominó con un elevado al cuadro a Josh Naylor y después salió del problema con ponches consecutivos a Tyler O’Neill y Owen Caissie.

A partir de ese momento, el bullpen estadounidense cerró la puerta. El relevo terminó retirando a nueve bateadores consecutivos, suficiente para asegurar la victoria y confirmar que Estados Unidos disputará por tercera edición consecutiva las semifinales del Clásico Mundial.

Más temprano en la jornada, República Dominicana, que ha visto a 936 peloteros nacidos en su país jugar en Grandes Ligas, avanzó con autoridad al derrotar 10-0 por nocaut a Corea del Sur.

El duelo entre Estados Unidos y República Dominicana enfrentará a los dos países que más talento han aportado al mejor beisbol del mundo. Estados Unidos alberga 29 de las 30 organizaciones de Grandes Ligas, lo que explica la enorme diferencia en el número total de jugadores que han llegado al máximo nivel.

En total, 19 mil 609 peloteros nacidos en territorio estadounidense han participado en Grandes Ligas, cifra que lo mantiene como el país con mayor representación en la historia del deporte.

El ganador del choque entre Estados Unidos y República Dominicana se convertirá en el primer finalista del Clásico Mundial de Beisbol, en un duelo programado para este domingo en Miami, a las 18:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.