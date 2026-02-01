Juan Soto le dice SÍ al Clásico Mundial

Juan Soto, el deportista con el contrato más lucrativo en la actualidad, jugará el Clásico Mundial de Beisbol con República Dominicana.

En medio de una ola de ausencias y restricciones que ha golpeado a varias selecciones rumbo al torneo, la convocatoria de Soto aparece como un auténtico oasis, no solo para el conjunto dominicano, sino para todo el Clásico.

La Selección Dominicana de Beisbol confirmó la participación del estelar jardinero de los New York Mets , Juan Soto , quien ya había sido una de las piezas centrales del equipo en la edición 2023, pese a la eliminación en la fase de grupos.

En aquel Clásico, Soto fue el mejor ofensivo dominicano en términos generales. En cuatro juegosbateó para .400, con OBP de .500 y slugging de 1.000, firmando un OPS de 1.500, el más alto del roster. Además, fue líder en anotadas (6) y colíder en hits y cuadrangulares, confirmando su impacto inmediato en el escenario internacional.

La influencia de Soto también se ha extendido fuera del diamante. De acuerdo con declaraciones del dirigente Albert Pujols y del gerente Nelson Cruz , el jardinero ha sido una de las voces más activas en el reclutamiento de talento, reafirmando su compromiso con el proyecto desde una etapa temprana.

El estelar dominicano llega respaldado por una temporada 2025 de altísimo nivel, en la que estableció marca personal con 43 cuadrangulares, lideró la Liga Nacional en OBP (.396) y encabezó todas las Grandes Ligas con 127 bases por bolas. Finalizó tercero en la votación al Jugador Más Valioso del Viejo Circuito y sumó su sexto Bate de Plata, en un año marcado también por la polémica ausencia en el Juego de Estrellas.

El fin de semana dejó más noticias positivas para el combinado quisqueyano. Junto a Soto, fueron confirmados Ketel Marte y Geraldo Perdomo , ambos de los Arizona Diamondbacks , además de un sólido grupo de relevistas que perfila a República Dominicana con uno de los bullpens más profundos del torneo. En tiempos de incertidumbre, la presencia de Soto no solo refuerza el lineup: estabiliza todo el proyecto.

Soto y República Dominicana competirán en el Grupo D, donde enfrentarán a Venezuela, Nicaragua, Israel y Países Bajos, a partir del 6 de marzo