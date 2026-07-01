Estados Unidos avanza a Octavos de Final 'sin despeinarse'; Bélgica los espera

Estados Unidos derrotó 2-0 a Bosnia con suma tranquilidad, cumplió los pronósticos y consiguió su boleto hacia los Octavos de Final del Mundial 2026, donde se medirá ante Bélgica el próximo lunes 6 de julio; Balogun fue expulsado al 63’.

Con la etiqueta de máximos favoritos, Estados Unidos recibió a Bosnia con la intención de firmar su boleto entre los 16 mejores del mundo, sin embargo, pese al dominio norteamericano en los primeros minutos, fue Kerim Alajbegović quien en el minuto 10 quedó cerca de conseguir un gol olímpico que hubiera cambiado todos los papeles del compromiso.

Estados Unidos se proclamaba como amo y señor del partido ante Bosnia y Folarin Balogun aprovechó un error defensivo para marcar un gol en fuera de lugar al minuto 31 que sería anulado por el Cuerpo Arbitral orquestado por el brasileño Raphael Claus.

Folarin Balogun dejó a Estados Unidos con un hombre menos desde el minuto 63. Reuters

Estados Unidos 1-0 Bosnia

Cuando todo parecía agonizar en el primer tiempo, fue el propio Folarin Balogun quien nuevamente se apoderó de un error en la parte baja de Bosnia y definió por debajo de las piernas del arquero Nikola Vasilj, consiguiendo la ventaja en el minuto 44.

Ya en la segunda aparte, fue el propio autor del gol estadounidense -Florian Balogun- quien le permitió despertar al conjunto europeo, cometiendo una burda falta sobre Tarik Muharemović y viendo la tarjeta roja en el 63’, dejando con 10 hombres al combinado de las Barras y las Estrellas por más de media hora.

Estados Unidos 2-0 Bosnia

Durante los últimos minutos del compromiso, la dinámica parecía cambiar en contra de los locales, sin embargo, a pesar de un tanto anulado a Christian Pulisic, Malik Tillman apareció con un tiro libre en el 82’ para sellar el boleto de los norteamericanos a la siguiente etapa.

¿Cuándo es el partido de Octavos de Final ante Bélgica?

La siguiente prueba del conjunto de Mauricio Pochettino se dará en Seattle frente a una de las grandes promesas de las últimas ediciones de Copa del Mundo. Estos son cada uno de los detalles del compromiso:

Día: lunes 6 de julio, 2026.

Horario: 18:00 horas, tiempo del Centro de la CDMX.

Estadio y capacidad: Seattle Stadium / 66,925 espectadores.

Posible rival en 4tos de Final: Portugal/Croacia Vs España/Austria.

* Folarin Balogun no podrá ser considerado por Estados Unidos, ya que cumplirá con su partido de suspensión.

Bélgica volverá a jugar en el Seattle Stadium para los Octavos de Final del Mundial 2026. Reuters

BFG