Liga MX Femenil condena enérgicamente los ataques y expresiones machistas contra futbolistas de Cruz Azul

La Liga MX Femenil, junto con los clubes como Cruz Azul y Pumas, emitieron pronunciamientos públicos este lunes para rechazar y condenar los ataques, comentarios machistas y expresiones de sexualización dirigidos hacia futbolistas.

La postura institucional surgió a raíz de la difusión de contenido en plataformas digitales que involucró a integrantes del plantel de Cruz Azul Femenil, lo que generó reacciones de indignación entre aficionados y diversos sectores del balompié nacional.

Mediante un comunicado, la Liga MX Femenil reprobó la violencia verbal y las descalificaciones hacia las jugadoras, marcando un límite entre la evaluación sobre la cancha y las agresión en plataformas virtuales.

En la Liga Femenil BBVA creemos que el futbol puede generar pasión, debate y opiniones distintas. Lo que no puede generar ni justificar es violencia, discriminación o expresiones que denigren a las mujeres.La crítica deportiva tiene un lugar en el futbol. La violencia y la denigración, no."

Por eso, todos los que formamos parte de esta Liga, rechazamos cualquier manifestación de violencia verbal, machismo, sexualización o descalificación hacia nuestras jugadoras.

Porque detrás de cada camiseta hay mujeres que trabajan, compiten y han dedicado años de esfuerzo para construir su lugar en el futbol", sostiene el comunicado.

El circuito informó que, en conjunto con los clubes y su Comité de Género, trabajará para fortalecer los mecanismos de prevención y atención de casos de acoso y agresión digital.

Por su parte, la directiva de Cruz Azul manifestó su apoyo irrestricto al plantel y extendió el rechazo a cualquier agresión dirigida contra las mujeres que integran la industria deportiva.

Cruz Azul rechaza cualquier comentario que menosprecie a las jugadoras y a todas las mujeres".

En su mensaje, la institución celeste subrayó la trayectoria de futbolistas, entrenadoras, directivas y árbitras basada en la disciplina, por lo que hizo un llamado a los generadores de contenido en redes sociales a ejercer con responsabilidad la emisión de sus mensajes.

Pumas se manifiesta

El Club Universidad Nacional también hizo pública su postura institucional para respaldar el entorno laboral y deportivo de las integrantes del circuito femenil.

Pumas manifiesta su profundo rechazo a cualquier expresión que denigre u ofenda a las mujeres que forman parte del futbol."

La entidad universitaria señaló que sus valores institucionales incluyen el respeto, la empatía, la inclusión y la equidad de género, solicitando que la comunicación alrededor del deporte contribuya a la convivencia igualitaria.

Este episodio se suma a precedentes en el circuito mexicano donde jugadoras han denunciado acoso, amenazas y agresiones sexistas en plataformas digitales.