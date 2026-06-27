Reportera menosprecia y ofende a Bosnia previo al partido de 16avos de Final

La reportera de ABC News, Abigail Velez, estuvo envuelta en el ojo del huracán luego de hacer comentarios inapropiados sobre Bosnia, equipo al que enfrentará Estados Unidos en los 16avos de Final del Mundial 2026; horas más tarde ofreció disculpas en redes sociales.

A través de un enlace completamente en vivo, la reportera afirmó que el conjunto de las Barras y las Estrellas es amplio favorito para acceder a los Octavos de Final, ya que Bosnia -de acuerdo a su opinión- no representa un rival de peligro para los de Mauricio Pochettino, quienes lograron terminar en la cima del Grupo D.

Una vez confirmado el enfrentamiento para 16vos de Final entre Estados Unidos y Bosnia, estas fueron las palabras de la reportera Abigail Velez:

En la siguiente ronda, Estados Unidos jugará ante Bosnia el próximo miércoles. Y una cosa sobre Bosnia es que no puedo señalar dónde está en el mapa. No sé una sola cosa sobre Bosnia y no quiero saber porque Estados Unidos está de regreso, mejor que nunca. Prepárate Bosnia, porque no quieres que suceda así”.

Las críticas sobre sus comentarios llegaron inmediatamente a través de redes sociales, donde orillaron a que la reportera de ABC News se disculpara sobre lo sucedido, mostrando arrepentimiento y dejando en claro el valor y los objetivos que deben perdurar en un Mundial:

En un pobre esfuerzo de tener un poco de diversión con la Copa del Mundo, lo llevé muy lejos e hice comentarios al aire sin pensar que fueron insensibles e inapropiados. Le ofrezco una disculpa a la gente de Bosnia y a su Selección. La Copa del Mundo debería unir comunidades alrededor del mundo y mi comentario no refleja ese espíritu. Deseo lo mejor para todos los equipos mientras continúen en el torneo”.

Será el miércoles 1 de julio cuando Estados Unidos y Bosnia se enfrenten en San Francisco en busca de su boleto a la siguiente etapa del Mundial 2026, donde ambos buscarán hacer historia.

BFG