El Estadio CDMX pesa; México puede vencer a Inglaterra: José Ramón Fernández

José Ramón Fernández consideró que México puede vencer a Inglaterra cuando se enfrenten el próximo domingo en el Estadio CDMX en los Octavos de final del Mundial 2026. El periodista deportivo, que ha cubierto 13 Copas del Mundo, apuntó a que los dirigidos por Thomas Tuchel le temen a la altura de la capital mexicana.

“Sí, en el Estadio Azteca tiene con qué, porque Inglaterra le teme a la altura. Inglaterra viene jugando a nivel de mar, 300-400 metros en EU y venir a 2220 metros de altura, significa un esfuerzo extra y adaptarse. Eso le puede pesar a Inglaterra. Sin embargo, es un equipo top, el primero que se presenta contra México”, declaró José Ramón Fernández en entrevista con Paola Rojas en el programa de Pisa y Corre de Imagen Televisión.

¿Cómo le irá a México ante Inglaterra en los Octavos de final del Mundial 2026? México avanza a Cuartos con triunfo muy aguerrido Inglaterra elimina a México con goleada, como lo dijo Liam Gallagher Votar TOTAL:

El periodista con 54 años de carrera y que ha entrevistado a personajes como Diego Armando Maradona en el Mundial del 86, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, entre otros jugadores, subrayó que Inglaterra es un equipo de alta gama y que cuenta con buenos jugadores.

“Ahora le viene un equipo de alta gama, de alta potencia. Inglaterra es un equipo muy fuerte, derecho, tiene jugadores maravillosos, (Jordan) Pickford muy bueno, tiene a (Declan) Rice, tiene a (Harry) Kane que es un gran goleador, a (Marcus) Rashford que es un gran jugador, tiene un buen equipo”, destacó.

Para José Ramón Fernández, Inglaterra tiene muy buenos jugadores Mexsport

Para José Ramón Fernández, la Selección Mexicana tuvo una ronda de Grupos sin dificultad. Subrayó que el Estadio CDMX pesa y los aficionados se metieron con el combinado nacional.

“Muy buena, los tres primeros partidos sencillos, el Grupo no era difícil. El Estadio (CDMX) pesa mucho, el público se metió con la selección. Ha jugado muy bien, con Ecuador que venía un poco mejor, Ecuador no supo ni dónde se paraba, el primer tiempo, cuando se dio cuenta iba 2-0 abajo”, mencionó.

José Ramón Fernández consideró que México jugó muy bien ante Ecuador en el Mundial 2026 Mexsport

México e Inglaterra buscarán su pase a los Cuartos de final del Mundial 2026, cuando se enfrenten este domingo 5 de julio en el Estadio CDMX, partido que comenzará a las 6 de la tarde.

José Ramón Fernández es columnista del periódico Excélsior. Puedes leer su contenido los días lunes y viernes.