El Estadio Azteca ha marchas forzadas para limpiarlo desde sus entrañas a horas de su reinauguración

Afuera del estadio Azteca hay una carpa que recibe el sol a plomo. Al menos lo que estan dentro de ella se resguardan un poco. Los otros, formados en una fila india, llevan papeles personales en mano y aguardan firmar un contrato.

El Azteca acelera para su reinauguración y emplea para ello improvisados limpiadores. La lona expone que hay buen ambiente de trabajo y un máximo de edad de 55 años. No es para menos, tendrán que limpiar los 90 mil lugares, pasillos, puertas, postigos, contenedores y demás para que se muestre la mejor faz de este inmueble.

Dos jóvenes se alientan entre sí mientras sacan de sus mochilas el folder con sus papeles personales para cerrar el contrato. Les han explicado que sólo es temporal. Desde el miércoles comenzaron y será hasta después del juego. El domingo por la mañana ya no tendrán trabajo.

"Nos dijeron que por día eran unos 2 mil pesos, ya vimos que no, pero ni modo, ya andamos aquí, es eso a que no se tenga nada", comenta uno de ellos un tanto resignado.

Les pagarán el sueldo mínimo, unos 315 pesos por la jornada que inicia al medio día y culmina a las ocho de la noche. Se les ha indicado también que es por cuatro días y que no se puede mover el horario. El sábado su trabajo empieza a la inversa, de 12 de la noche a 8 de la mañana.

PAUSA DE OBREROS EN LA REMODELACIÓN DEL AZTECA

Desde el jueves se dio aviso a los trabajadores de la construcción y remodelación del Azteca que debían pausar. Por eso, muchos de ellos dieron los toques finales al exterior. De acuerdo al plan, la idea era terminar todo por dentro.

El técnico de la Selección Mexicana mostró sus ganas de que llegue el sábado y estar en el Estadio Azteca ante un rival de primer nivel Cuartoscuro

Ahora sólo falta el paño de limpieza para que quede reluciente el día de su vuelta a la sociedad en el juego del sábado entre México y Portugal.

La parte frontal del estadio, que se conoce como la fachada principal por tener la estatua Sol Rojo de Alexander Calder fue completamente vallada para ordenar las largas filas que estará desbocandose hacía el interior.

EN MÉXICO 86 SÓLO ERAN MUJERES

Las cosas cambian y de un Mundial a otro, México ha sido más justo con los géneros. Se recuerda que a 23 días de inaugurar el Mundial de 1986, se constituyó un cuerpo de limpieza que sólo era de mujeres.

Se armaron cuadrillas de mujeres para dejar estupendo el Estadio Azteca en 1986. Archivo Excélsior

Estas grandes personas que hicieron un trabajo impecable, también ganaron el mínimo de sueldo por limpiar todo el estadio aunado al pensamiento que se tenía en ese momento de que por su género sólo podían ayudar en la limpieza.

Mujeres en 1986 fueron contratadas para limpiar el Estadio Azteca Archivo Excélsior

Hoy en día, en la remodelación, hay mujeres que son jefas de cuadrilla, entran y salen del estadio con su casco y chaleco de protección y dan órdenes.

En la parte de limpieza, es mixto, hombres toman escobas y baldes para comenzar a maquillar al estadio que vuelve a abrir sus fauces.