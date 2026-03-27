Caixinha lo advierte: la altura le puede pesar a Portugal en el Azteca

Pedro Caixinha conoce como pocos el futbol mexicano y no duda: la altura del Estadio Azteca puede ser un factor determinante cuando México reciba a Portugal en el duelo de reinauguración del inmueble.

El técnico portugués, campeón con Santos Laguna, exentrenador de Cruz Azul y actual estratega de FC Juárez, analizó el enfrentamiento y dejó claro que, más allá del talento europeo, el contexto físico puede inclinar la balanza.

No puedo hablar nada más de lo que es la liga… lo que va a estar en enfrentamiento no es la liga portuguesa contra la Liga MX, van a ser dos selecciones”, explicó Caixinha en declaraciones a ESPN.

El entrenador profundizó en la comparación estructural entre ambos países, marcando una diferencia clara en la exportación de talento hacia el máximo nivel.

Analizando la lista del seleccionado mexicano, hay 11 jugadores fuera de México y solo 3 están en las cinco mejores ligas del mundo; en Portugal hay 16 en esas ligas”, señaló.

Sin embargo, dejó claro que esa diferencia no necesariamente se traducirá en la cancha.

¿Quiere decir que esa diferencia se va a traducir? Yo no creo”, afirmó.

Ahí es donde entra el factor que, para Caixinha, puede ser decisivo: la altura de la Ciudad de México, un elemento que históricamente ha complicado a selecciones visitantes.

Portugal no está preparado fisiológicamente para eso”, sentenció.

El portugués recordó experiencias previas de rivales europeos jugando en condiciones similares, dejando claro que no es comparable con otros escenarios.

Bruno Fernandes decía que han jugado en Armenia, pero allá es a 900 metros… eso no es altitud”, explicó.

Desde su experiencia en eliminatorias y torneos en México, Caixinha subrayó el impacto que tiene jugar en el Azteca —ahora Estadio Azteca / Banorte— para selecciones no acostumbradas.

Yo acompañé muchas fases de calificación… y los rivales sufrían mucho cuando venían a jugar aquí”, agregó.

Así, el análisis del técnico apunta a un equilibrio entre lo futbolístico y lo físico: Portugal puede tener ventaja en talento individual y roce europeo, pero México cuenta con un entorno que históricamente ha marcado diferencias.

En un partido cargado de simbolismo por la reinauguración del Azteca, el duelo no solo medirá dos selecciones, sino también dos contextos futbolísticos completamente distintos… donde la altura puede ser el factor que lo cambie todo.