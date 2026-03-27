Llega mascota de la CDMX al Estadio Azteca para Mundial

La mascota de la Ciudad de México para la Copa Mundial 2026, un ajolote rosa coronado con un penacho de Quetzalcóatl, al que aún no le ponen nombre, fue instalada en el puente peatonal Huipulco, que conecta Calzada de Acoxpa con el Estadio Azteca.

La figura metálica, de poco más de dos metros de altura, acompañada de un balón de futbol y portando la playera verde de la selección mexicana con el número 10, se ubica en la puerta de bienvenida del Coloso de Santa Úrsula, actualmente nombrado Estadio Banorte.

Foto: Mateo Reyes Arellano | Excélsior

La instalación estuvo a cargo de trabajadores de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), poco antes del mediodía día de este viernes.

Ello, a un día de que el estadio vuelva a retumbar con los gritos de los aficionados, durante el partido amistoso México- Portugal, con el que se reinaugura el estadio, que será sede mundialista por tercera ocasión.

En las primeras horas de su colocación, el ajolote metálico gigante ya ha causado furor entre vecinos Foto: Mateo Reyes Arellano | Excélsior

En las primeras horas de su colocación, el ajolote metálico gigante ya ha causado furor entre vecinos y estudiantes que transitan por el lugar, así como para quienes deben cruzar el puente además de familias enteras, que incluso se acercan al estadio para ver los trabajos que aún se mantienen en el exterior del recinto deportivo, a unas horas de su reinauguración, rumbo al Mundial.

En las primeras horas de su colocación, el ajolote metálico gigante ya ha causado furor entre vecinos Foto: Mateo Reyes Arellano | Excélsior

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