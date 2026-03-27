Dueños de palcos e invitados especiales podrán llegar en vehículo al Estadio Azteca

Dueños de palcos del Estadio Azteca e invitados especiales podrán llegar en vehículos al recinto y dejarlo en el estacionamiento del Estadio, que está parcialmente en funcionamiento.

El martes, al anunciar el dispositivo especial que servirá de “ensayo” rumbo al Mundial, autoridades aseguraron que ninguna persona podría llegar en vehículo al recinto para el partido amistoso entre México y Portugal, “pues no habrá estacionamiento”.

Este viernes, el gobierno de la Ciudad de México informó que “el estacionamiento del Estadio —parcialmente en funcionamiento— estará disponible para: Palcohabientes, Invitados especiales, miembros de la Federación Mexicana de Futbol y del Staff”.

Opciones para llegar

El resto de los 85 mil aficionados que se espera acudan al coloso tendrá opción de llegar en Metro, Tren Ligero o en las 180 unidades eléctricas o de combustión interna que darán servicio, como parte del dispositivo de movilidad que se implementará, el cual tendrán bases específicas habilitadas a hasta 1.5 kilómetros de distancia del estadio.

En una tarjeta informativa, se alertó a los aficionados que el cierre en calles y avenidas cercanas al Coloso, el cierre al tránsito vehicular, iniciará a partir de las 13:00 horas.

Foto: Mateo Reyes Arellano | Excélsior

El perímetro en que aplicará la restricción vehicular es: al norte, la avenida Santa Úrsula; al sur, Anillo Periférico; al poniente, avenida del Imán y Boulevard Gran Sur, al oriente la calzada de Tlalpan.

Se recomienda tomar como alternativa:

Al norte: División del Norte, Circunvalación, Miguel Ángel de Quevedo y Circuito Interior

Al sur: Anillo Periférico, San Fernando y Avenida Insurgentes

Al oriente: División del Norte, Miramontes, Eje 3 Cafetales y Canal Nacional

Al poniente: Avenida Aztecas, Avenida Universidad, Insurgentes y Avenida Revolución

Las autoridades de la Ciudad de México recordaron que la afición “podrá acercarse al estadio en Metro, Metrobús, Tren ligero, Trolebús y corridas de RTP que darán servicio gratuito”.

También recordaron que el último tramo “podrán realizarlo caminando”, para ello se habilitarán siete rutas peatonales, que podrán recorrerse en 10 y 30 minutos en promedio, como San Guillermo y Rey Papatzin; Parque Cantera, Circuito Azteca, Periférico y Renato Leduc; Periférico y Calzada de Tlalpan y Paseo Acoxpa.

Solo podrán acercarse al Coloso los peatones con boleto o que acrediten la residencia con una identificación oficial, se advirtió.

El ingreso vehicular a colonos de la zona se otorgará con un comprobante de domicilio o con una identificación oficial, como público Excélsior.

Foto: Mateo Reyes Arellano | Excélsior

Operativo última milla arranca a medianoche

En tanto, a la medianoche de este viernes arranca el operativo “Última Milla” con policías en las zonas aledañas al Coloso de Santa Úrsula, que coadyuvará a darle fluidez a la circulación vehicular y garantizar la seguridad a los peatones, informó el gobierno de la Ciudad de México.

Agregaron que será las primeras horas del sábado cuando se desplegará una fuerza operativa de ocho mil 814 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC); 90 integrantes de la Secretaría de Gobierno y dos mil 21 de la Fuerza de Tarea Conjunta, con participación del Ejército, Guardia Nacional, Fuerza Aérea Mexicana y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Estarán apoyados con 472 vehículos oficiales, 247 motocicletas, cuatro ambulancias, dos motoambulancias, 16 grúas y un helicóptero a fin de prevenir la comisión de delitos en sus diversas modalidades, faltas administrativas y/o alteración al orden público.

Se precisó que personal de la subsecretaría de Control de Tránsito, “realizará los cortes necesarios a la circulación, a fin de que las inmediaciones del Estadio sea una zona libre de vehículos”.

*DRR*