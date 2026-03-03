¡Espectacular! Se filtra video de cómo luce el Estadio Azteca de noche a 100 días del Mundial

Las remodelaciones en el Estadio Azteca continúan a 100 días de que de arranque el Mundial 2026 con el partido inaugural del torneo entre México y Sudáfrica y, ahora, ha salido a la luz un nuevo video de cómo se ven los cambios en el inmueble, pero de noche.

La imagen pertenece al usuario de TikTok @danielperez79795 y ofrece una nueva perspectiva de las remodelaciones en el Estadio Azteca a poco menos de un mes del partido de reapertura ante Portugal, donde si las lesiones no lo impiden, Cristiano Ronaldo debería estar.

El video de apenas 12 segundos muestra cómo el césped se encuentra ya listo, mientras que las gradas de la parte baja están casi en su totalidad, mientras que en la zona superior muestran un gran avance. Desde la perspectiva de la imagen parece ser desde lo que serán la nueva zona de bancas donde aún hay trabajos pendientes.

El video fue tomado hace cuatro días, poco antes del conteo final de los 100 días para el mundial.

¿Estará listo el Estadio Azteca?

Ante los grandes cuestionamientos por los diversos videos que han surgido de las remodelaciones del Estadio Azteca, hace unas semanas Emilio Azcárraga señaló que el inmueble estará operativo, aunque admitió que habrá otras obras que tomarán más tiempo.

“Hay que seguir con las obras que falten de la Copa del Mundo, por la complejidad de la obra no se pueden hacer algunas cosas, por ejemplo, el estacionamiento de afuera grande. Antes no lo veían, pero había mucha basura y el tránsito de camiones, entonces ahorita no se hará sino hasta después del Mundial. También el tema de la inclinación de las columnas que se hará después", dijo Azcárraga en febrero.

Mientras que las imágenes siguen surgiendo, solo resta esperar al 28 de marzo para el partido de reinauguración y conocer cómo quedó la primera etapa de remodelación.