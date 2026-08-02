Barcelona le cierra la puerta al PSG: Ferran Torres no está en venta

El mercado de fichajes del FC Barcelona se ha complicado en las últimas horas por la figura de Ferran Torres.

El delantero valenciano, héroe de España en el Mundial 2026, se ha convertido en el centro de todas las miradas tras el fuerte interés del Paris Saint-Germain, sin embargo, ahora todo ha cambiado de rumbo.

Ferran Torres fue el héroe de España en la final del Mundial REUTERS

El Barcelona califica de intransferible a Ferran Torres

Pese a las insistentes informaciones que circulan desde el país galo sobre un posible acuerdo cercano entre el jugador y el PSG, el FC Barcelona mantiene una postura clara y firme.

Según informó Mundo Deportivo, en las oficinas del club catalán no se contempla, de momento, la salida de Ferran Torres, a quien consideran una pieza importante dentro del proyecto de Hansi Flick.

La entidad culé no ha recibido ninguna propuesta oficial del conjunto parisino ni tampoco ninguna comunicación por parte del propio Ferran o de su entorno en la que se solicite la salida.

El mensaje interno es de absoluta tranquilidad: el jugador tiene contrato hasta 2027 y la voluntad del club es renovarlo, ofreciendo un mejor contrato, salario y posición en la plantilla.

Solo una oferta muy elevada o una petición expresa del futbolista podrían modificar este escenario, algo que a día de hoy no se ha producido.

Ferran sigue de vacaciones y pronto tomará una decisión

Ferran Torres se encuentra todavía de vacaciones tras el éxito mundialista con la selección española. El delantero no se reincorporará a la disciplina azulgrana hasta después del 10 de agosto, y será entonces cuando aclare su futuro de forma definitiva.

Durante estos días de descanso, el jugador no ha transmitido al club ninguna intención de marcharse ni de escuchar ofertas. Fuentes cercanas al entorno del Barcelona confirman que, hasta el momento, no existe ninguna señal oficial de que quiera forzar una salida hacia París este verano.

Cuando regrese, Ferran se sentará con la dirección deportiva para conocer de primera mano la propuesta de renovación y decidir entre continuar en el Barca o escuchar las posibilidades que puedan llegar desde el PSG.