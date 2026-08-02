¡Van por medalla! México aplasta a Jamaica y avanza a Semifinales

La Selección Mexicana Femenil Sub-23 confirmó su superioridad en la fase de grupos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. El conjunto tricolor goleó 7-0 a Jamaica, finalizó como líder del Grupo B y avanzó a las Semifinales, donde quedó a un triunfo de disputar la medalla de oro.

El resultado también garantiza que México tendrá dos oportunidades para subir al podio. Si gana la siguiente ronda, disputará la Final por el campeonato; en caso de una derrota, todavía tendrá la posibilidad de pelear por la medalla de bronce.

Un penal atajado cambió el rumbo del partido

Aunque el marcador terminó siendo contundente, el encuentro tuvo un inicio más complicado de lo que refleja el resultado final. Jamaica encontró espacios durante los primeros minutos y estuvo muy cerca de abrir el marcador.

Al minuto 13, Davia Richards superó a la defensa mexicana y fue derribada dentro del área, por lo que el silbante señaló la pena máxima. La propia atacante tomó el balón con la oportunidad de marcar el primer gol de las caribeñas en el torneo.

Sin embargo, Azul Álvarez respondió con una gran intervención. La guardameta mexicana esperó hasta el último instante para lanzarse y desvió el disparo, una atajada que terminó por convertirse en el punto de inflexión del partido.

México desató la goleada antes del descanso

Después de superar ese momento de presión, México tomó el control absoluto del encuentro y comenzó a imponer condiciones con la posesión del balón y constantes llegadas al área rival.

La primera anotación cayó al minuto 26 gracias a Andrea Frías, quien aprovechó una mala salida de María Scott para empujar el balón prácticamente con el arco desprotegido.

Minutos más tarde apareció Natalia Coury, quien capitalizó un rechace de la arquera jamaicana para aumentar la ventaja y darle todavía mayor tranquilidad al equipo mexicano. Antes del descanso, el Tricolor ya había construido una diferencia de 3-0, suficiente para encaminar definitivamente la victoria.

Líderes de grupo y con la mira en el oro

En la parte complementaria, México mantuvo la intensidad y continuó generando oportunidades frente al arco rival. La diferencia siguió aumentando hasta cerrar una contundente goleada de 7-0, reflejo del dominio que ejerció durante gran parte del compromiso.

Con este triunfo, la Selección Mexicana Femenil Sub-23 terminó como líder del Grupo B y avanzó a las Semifinales, donde buscará un triunfo que le permita instalarse en la Final y pelear por la medalla de oro.

La actuación reafirma el buen momento que vive México en el futbol femenil de Santo Domingo 2026 y mantiene intactas las aspiraciones de conquistar una nueva presea para la delegación nacional.