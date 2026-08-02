Xabi Alonso rompe el silencio sobre su paso por el Real Madrid: “Aprendí de la decepción”

El actual entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, habló sobre su breve etapa al frente del Real Madrid y reconoció que, aunque los resultados no estuvieron a la altura de lo esperado, se queda con los aprendizajes y los momentos positivos que vivió en el banquillo del conjunto blanco.

En entrevista para The Athletic, el técnico español aseguró que ha realizado una profunda autocrítica sobre su trabajo con el equipo merengue y destacó que las experiencias difíciles también forman parte del crecimiento de un entrenador.

Mirando hacia atrás, me quedo con lo positivo y con lo que no funcionó. He sido muy autocrítico, pensando en qué podría haber hecho mejor porque las cosas no salieron como esperaba. Uno aprende de la decepción de las cosas que no salieron y trata de pensar que las cosas mejorarán”, expresó Alonso.

Xabi Alonso recuerda su etapa en el banquillo del Real Madrid

El paso de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid fue corto y estuvo marcado por momentos de presión debido a la exigencia de dirigir a uno de los clubes más importantes del mundo. Sin embargo, el estratega nunca dejó de defender su trabajo ni de buscar soluciones durante su proceso.

Ahora, con un nuevo desafío al frente del Chelsea, Alonso aseguró que afronta esta etapa con ilusión y con la misma motivación que tuvo cuando inició su camino como entrenador en el futbol de élite.

Por suerte no tengo muchas cicatrices en mi carrera. Tengo una, pero se cura. Ahora que está cerrada, estoy muy motivado y decidido a disfrutar de esta nueva etapa como lo hice cuando empecé en Madrid”, señaló.

Alonso busca escribir una nueva historia con el Chelsea

Tras su experiencia en el Real Madrid, Xabi Alonso inicia un nuevo capítulo en la Premier League con el Chelsea, donde intentará consolidar su estilo de juego y demostrar la capacidad que lo llevó a convertirse en uno de los técnicos jóvenes más reconocidos del futbol europeo.

El entrenador español deja atrás una etapa complicada en el Santiago Bernabéu, pero asegura que las lecciones obtenidas serán parte fundamental de su crecimiento en los nuevos retos que tiene por delante.