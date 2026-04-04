¡El 'Torito' va por la gloria! Isaac del Toro lidera al UAE Team en la Itzulia 2026

El ciclista mexicano Isaac del Toro, de 22 años, ha sido confirmado como líder del UAE Team Emirates‑XRG para la Itzulia Basque Country 2026, que se disputará del 6 al 11 de abril en el norte de España. Esta carrera por etapas del WorldTour contará con seis jornadas de alto nivel competitivo, y el equipo emiratí buscará defender el título logrado en las dos últimas ediciones con corredores como Juan Ayuso y Joao Almeida.

Del Toro llega con gran confianza tras imponerse en pruebas por etapas importantes, incluyendo el UAE Tour y la Tirreno‑Adriático, manteniendo un récord inmaculado en lo que va de temporada 2026.

Esta será mi tercera vez en la Itzulia, y estoy muy ilusionado. Los aficionados son muy apasionados del ciclismo y eso lo hace especial. Espero aprovechar este buen comienzo de temporada esta semana”, declaró el mexicano.

Para buscar la victoria, Del Toro contará con un sólido equipo integrado por Igor Arrieta, Felix Großschartner, Brandon McNulty, Domen Novak, Adrià Pericas y Marc Soler, bajo la dirección de los directores deportivos Andrej Hauptman y Simone Pedrazzini. La escuadra está diseñada para apoyar al líder en etapas clave y controlar los terrenos montañosos, fundamentales para la clasificación general.

Además de la Itzulia, Del Toro se consolida como una de las figuras mexicanas más prometedoras del WorldTour, mostrando un crecimiento constante en competencias internacionales y perfilándose como referente en carreras por etapas de alto nivel.