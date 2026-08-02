¡INCREÍBLE! Tim Payne marca un golazo en su debut con Olimpia de Paraguay (VIDEO)

Después de convertirse en uno de los jugadores más populares de la Copa del Mundo 2026, Tim Payne comenzó una nueva etapa en su carrera con Olimpia de Paraguay y tuvo un debut que difícilmente podría haber sido mejor.

El futbolista neozelandés ingresó de cambio durante la victoria de El Decano sobre Club Rubio Ñu en la tercera jornada del torneo Clausura del futbol paraguayo y necesitó menos de 15 minutos en la cancha para conseguir su primera anotación con el equipo.

El golazo de Tim Payne en su debut con Olimpia

Olimpia ganaba 3-0 al Club Rubio Ñu cuando el entrenador argentino Pablo Sánchez llamó a Tim Payne para concretar su debut con El Decano en la Primera División de Paraguay.

El neozelandés ingresó al minuto 68 en sustitución de Raúl Cáceres para disputar sus primeros minutos desde su llegada al futbol sudamericano.

Con Payne ya dentro de la cancha, Olimpia consiguió ampliar todavía más su ventaja. Fernando Cardozo marcó el cuarto gol del partido para colocar el 4-0 y encaminar la goleada del conjunto local.

Pero todavía faltaba la aparición del neozelandés.

Al minuto 81, Richard Ortiz realizó un cambio de juego desde las inmediaciones de su propia área. Payne recibió la pelota y comenzó a avanzar con ella hasta superar la mitad de la cancha.

El neozelandés cedió el balón para Franco Alfonso y continuó con su recorrido hacia el área rival. Alfonso llevó la jugada hasta las inmediaciones del área grande y encontró nuevamente a Payne, quien esperaba completamente de frente al arco en la media luna.

El futbolista de Nueva Zelanda no necesitó controlar la pelota. De primera intención, sacó un disparo cruzado con potencia que superó al guardameta Carlos Servín y terminó en el fondo de la portería.

Payne celebró así su primer gol con Olimpia apenas unos minutos después de haber ingresado para disputar su primer partido con el club paraguayo.

La anotación también terminó por cerrar la goleada 5-0 de El Decano sobre Rubio Ñu en la tercera jornada del torneo Clausura.

Tim Payne marca su primer gol en el futbol paraguayo

El estreno goleador permitió a Tim Payne comenzar su etapa con Olimpia con una anotación desde su primer partido.

Después de ingresar al minuto 68, el neozelandés necesitó 13 minutos para marcar el quinto y último gol del encuentro ante Rubio Ñu.

La anotación representó su primer gol desde su llegada al futbol paraguayo y el número 13 de su carrera a nivel de clubes.

De esta forma, Payne comenzó con gol su nueva etapa en Sudamérica después de su participación en la Copa del Mundo 2026 y cerró la victoria 5-0 de Olimpia en la tercera jornada del torneo Clausura de Paraguay.