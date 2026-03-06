¿Al 2x1? Reventa baja precios para México Vs Portugal tras lesión de Cristiano Ronaldo

La presencia de Cristiano Ronaldo en el Estadio Azteca no está asegurada y, tras su lesión, se duda aún más sobre su participación para el partido amistoso entre México y Portugal; ante ello, la reventa disminuyó hasta un 50% los precios de las entradas.

El pasado sábado 28 de febrero, Cristiano Ronaldo disputó un partido de la Saudi Pro League, en donde se proclama como uno de los máximos goleadores, duelo en el que el astro portugués salió lesionado.

Las alarmas en Arabia Saudita y en Portugal se prendieron. Y luego de que Jorge Jesus confirmara que la lesión de Cristiano Ronaldo es más grave de lo esperado, automáticamente comenzaron las dudas sobre su convocatoria para el partido que los lusos sostendrán en el Estadio Azteca este próximo sábado 28 de marzo.

Inmediatamente, la reventa de boletos para el México Vs Portugal (boletos que están agotados en la página oficial) disminuyó considerablemente y diversos usuarios reportaron las caídas en redes sociales:

“En reventa legal, 2 boletos para el México vs Portugal en $4,563 pesos. Antes de la lesión de CR7 no encontrabas en menos de $9,000”.

En caso de confirmarse la baja de Cristiano Ronaldo, las entradas para los boletos -seguramente- podrán adquirirse en un precio menor al que se anuncia actualmente, sin embargo, de reportar con Portugal, el alza en las entradas regresará ferozmente.

Esta prueba será de las últimas para la Selección Mexicana en el Mundial 2026, por lo que se espera que Javier Aguirre comience a confeccionar su XI inicial con los futbolistas en cancha.

Después de este duelo, únicamente le restarán 5 más antes del debut frente a Sudáfrica del próximo jueves 11 de junio en la cancha del Estadio Azteca.

