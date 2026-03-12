Más allá del Fan ID: Buscan ley para implementar biometría en estadios de México

A tres meses del Mundial 2026 que se celebrará en México, la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados ha puesto en marcha una ambiciosa propuesta legislativa para transformar la seguridad en los recintos deportivos, iniciando en los estadios de futbol intentado utilizar tecnología biométrica para intentar reducir los conflictos dentro de estos inmuebles.

El proyecto, centrado en el uso de tecnología biométrica y sistemas de vigilancia avanzada, busca blindar la experiencia de los aficionados mediante reformas legales profundas.

El núcleo de la reforma parlamentaria

La propuesta, impulsada originalmente por la diputada Marina Vitela Rodríguez, tiene como objetivo principal reformar la fracción octava del artículo 41 y adicionar un segundo párrafo al artículo 98 bis de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Con esta modificación se busca dar un paso adelante del famoso FAN ID utilizado por la Federación Mexicana de Futbol elevando los niveles de seguridad para detectar a personas con antecedentes violentos, pero también para localizar a aquellas que inicien un disturbio dentro de un inmueble.

Al respecto, Paola Longoria, presidenta de la Comisión de Deporte, destacó la necesidad de estas medidas para evitar incidentes lamentables en los inmuebles e indicó que esta propuesta busca ofrecer mayor seguridad, pero también una mejor capacidad de localizar a personas que inicien este tipo de conflictos. Todo esto, bajo el marco de la Ley Federal de Protección de Datos Personales dado que se trata de datos sensibles de los ciudadanos.

“Siempre sale alguien que causa una pelea, no es de ya cálmense y sigamos viendo el partido y siempre tiene su terminar en una agresión, en una tragedia y que ha terminado en varias ocasiones”, indicó Longoria en declaraciones que recoge Claro Sports. “También es darles esta seguridad a los estadios, a los equipos de fútbol y a la afición que va a vivir una pasión futbolera, así tendríamos un registro de los que están ingresando“.

El dictamen será sometido a votación y análisis a finales de marzo y Longoria apunto que se busca un consenso parlamentario, todo en pro de la seguridad de las personas que asisten a los estadios en México. “Es un tema importante de cara al Mundial porque se vive en los estadios”.