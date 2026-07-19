España vence a Argentina en tiempo extra con gol de Ferran Torres para levantar la Copa del Mundo 2026

España podrá presumir que sus momentos más gloriosos han llegado cuando el nerviosismo rebasa todo. Como en aquel 2010 con Iniesta, la Furia Roja consiguió su segunda Copa del Mundo en el segundo tiempo extra del partido. Esta vez, Ferran Torres fue quien destapó la llave que Argentina tenía trabada para vencerlos 1-0 en el Mundial 2026.

A la Argentina no basta con ganarle: hay que rematarla, pisarla y volver a ganarle para terminar de liquidar a una selección que tiene dentro de sí un gen construido durante décadas de cultura futbolística.

Y este guion, que carecía de ideas para cerrar la historia de Lionel Messi, posiblemente, en una Copa del Mundo, será el de Lamine Yamal como el heredero al trono.

En el estadio MetLife, el mismo escenario en el que en 2016 Messi creyó que su ciclo con la Selección Argentina había terminado, será el mismo donde por su longevidad (39) deberá hacerlo.

No fue un partido trepidante, con acciones de peligro constantes o que mantuviera al filo del asiento. Fue más bien una moneda al aire, aunque inclinada hacia España.

La Furia Roja fue superior durante los 90 minutos, pero cada disparo, cada balón de peligro, terminaba llegando a las manos del Dibu Martínez.

Oyarzabal y Rodri fueron los primeros en probarlo. Disparos que obligaban al arquero argentino a recostarse, pero sin complicaciones. Argentina esperaba, resistía, aguardaba el momento para encontrar una grieta.

España conquista en tiempos extra su segundo título del mundo. REUTERS

Una roja que condicionó a España

Pero la Albiceleste se quedó con uno menos tras la expulsión de Enzo Fernández por doble amonestación y el partido fue cuesta arriba aún más.

Hasta que llegó el segundo tiempo extra. Al minuto 106’, después de una lucha intensa de Nico Williams por no perder el balón, España encontró la jugada que había buscado durante todo el partido. El balón terminó en los pies de Ferran Torres, quien destapó la llave que Argentina había mantenido cerrada durante más de 100 minutos.

Y entonces España volvió a hacerlo. Como en aquel lejano 2010, cuando Andrés Iniesta apareció para darle a la Furia Roja su primera Copa del Mundo, ahora fue Ferran Torres quien escribió el último capítulo de una historia que parecía no encontrar desenlace.

España podrá presumir que sus momentos más gloriosos nacen cuando el nerviosismo lo invade todo. Cuando las piernas pesan. Cuando el partido parece condenado a no tener un héroe.

Ferran Torres escribió la segunda estrella y, al mismo tiempo, abrió la puerta a una nueva era con Lamine Yamal mientras el telón parece caer sobre la de Lionel Messi. Así, la Furia Roja confirmó una vez más que sus mayores conquistas no nacen de la tranquilidad, sino del instante en que el nerviosismo rebasa todo.