Argentina si logró la cuarta... Pero Final perdida de un Mundial 

En una Final intensa pero desequilibrada, la Selección de Argentina fue completamente anulada por una España (0-1) que impuso su estilo de posesión y presión alta desde el primer minuto.

La Albiceleste, que llegaba como gran candidata, no logró generar ocasiones claras de gol y se vio superada en todas las líneas del campo, especialmente en el mediocampo donde la creatividad de sus estrellas fue sofocada.

España, con un futbol fluido y colectivo, aprovechó cada espacio y terminó levantando la Copa del Mundo tras una victoria merecida.

Jugadores de Argentina tristes tras el gol de Ferran Torres REUTERS

Todas las finales que perdió Argentina

Argentina ha disputado varias finales de la Copa del Mundo a lo largo de su historia, con un balance de triunfos y derrotas que marcan la rica trayectoria del futbol albiceleste.

La primera gran decepción llegó en 1930, cuando en la inauguración del torneo en Uruguay, la selección cayó por 4-2 ante el local en un partido vibrante pero que terminó con la corona para los charrúas.

Décadas después, en 1990, Argentina llegó a la Final en Italia bajo la conducción de Diego Maradona. Pese al esfuerzo y al talento individual, Alemania se impuso por 1-0 con un penal controvertido en los minutos finales, dejando un sabor amargo en una generación que venía de la gloria de 1986.

En 2014, en Brasil, el equipo de Alejandro Sabella disputó una final épica ante Alemania que se definió en tiempo suplementario. El gol de Mario Götze en el minuto 113 silenció a los miles de argentinos presentes y le dio el título a los germanos, en un partido donde la Albiceleste mereció más pero no pudo concretar.

Y recientemente, en la Final ante España, Argentina volvió a caer ante un rival que dominó el encuentro de principio a fin, sumando otra derrota en instancias decisivas que refuerza la resiliencia necesaria para futuras citas mundialistas.

Lista de finales perdidas por Argentina en la Copa del Mundo

1930 (Uruguay): Uruguay 4-2 Argentina

1990 (Italia): Alemania 1-0 Argentina

2014 (Brasil): Alemania 1-0 Argentina (Tiempos Extra)

2026 (Norteamérica): España 1-0 Argentina (Tiempos Extra)