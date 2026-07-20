Cruz Azul vs Puebla y Toluca vs Pumas: árbitros designados para la Jornada 2 del Apertura 2026

La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol dio a conocer las designaciones arbitrales para los partidos adelantados de Cruz Azul y Toluca en la Jornada 2 del Apertura 2026, debido a que ambos equipos disputarán el próximo sábado el Campeón de Campeones de la Liga MX.

La Máquina enfrentará a Puebla, mientras que los Diablos Rojos se medirán ante Pumas. Ambos encuentros fueron programados para este martes 21 de julio con el objetivo de que los clubes lleguen en óptimas condiciones al duelo por el título que se disputará en el Dignity Health Sports Park de Carson, California.

Árbitros para el Cruz Azul vs Puebla

El partido entre Cruz Azul y Puebla se llevará a cabo en el Estadio Banorte a las 19:00 horas y contará con el siguiente equipo arbitral:

Árbitro central: Karen Hernández Andrade

Árbitro asistente 1: Enrique Isaac Bustos Díaz

Árbitro asistente 2: Mauricio Nieto Torres

Cuarto árbitro: Mario Terrazas Chávez

Árbitro VAR: Vicente Jassiel Reynoso Arce

Árbitro VAR asistente: Christian Kiabek Espinosa Zavala

Árbitros para el Toluca vs Pumas

Por su parte, el duelo entre Toluca y Pumas en el Estadio Nemesio Diez tendrá como juez principal a Víctor Alfonso Cáceres Hernández. El cuerpo arbitral quedó conformado de la siguiente manera:

Árbitro central: Víctor Alfonso Cáceres Hernández

Árbitro asistente 1: Michel Alejandro Morales Morales

Árbitro asistente 2: Jesús Aarón Gómez Ruiz

Cuarto árbitro: Aldo Ballesteros Barba

Árbitro VAR: Adonai Escobedo González

Árbitro VAR asistente: Michel Ricardo Espinoza Ávalos

Tanto Cruz Azul como Toluca buscarán mantener el paso perfecto en el Apertura 2026 y conseguir su segunda victoria consecutiva antes de enfrentarse por el Campeón de Campeones de la Liga MX.