Cruz Azul vs Puebla y Toluca vs Pumas: árbitros designados para la Jornada 2 del Apertura 2026
Cruz Azul y Toluca adelantan sus partidos de Liga MX para este martes por el Campeón de Campeones; la Comisión de Árbitros reveló a los cuerpos arbitrales completos
La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol dio a conocer las designaciones arbitrales para los partidos adelantados de Cruz Azul y Toluca en la Jornada 2 del Apertura 2026, debido a que ambos equipos disputarán el próximo sábado el Campeón de Campeones de la Liga MX.
La Máquina enfrentará a Puebla, mientras que los Diablos Rojos se medirán ante Pumas. Ambos encuentros fueron programados para este martes 21 de julio con el objetivo de que los clubes lleguen en óptimas condiciones al duelo por el título que se disputará en el Dignity Health Sports Park de Carson, California.
Árbitros para el Cruz Azul vs Puebla
El partido entre Cruz Azul y Puebla se llevará a cabo en el Estadio Banorte a las 19:00 horas y contará con el siguiente equipo arbitral:
- Árbitro central: Karen Hernández Andrade
- Árbitro asistente 1: Enrique Isaac Bustos Díaz
- Árbitro asistente 2: Mauricio Nieto Torres
- Cuarto árbitro: Mario Terrazas Chávez
- Árbitro VAR: Vicente Jassiel Reynoso Arce
- Árbitro VAR asistente: Christian Kiabek Espinosa Zavala
Árbitros para el Toluca vs Pumas
Por su parte, el duelo entre Toluca y Pumas en el Estadio Nemesio Diez tendrá como juez principal a Víctor Alfonso Cáceres Hernández. El cuerpo arbitral quedó conformado de la siguiente manera:
- Árbitro central: Víctor Alfonso Cáceres Hernández
- Árbitro asistente 1: Michel Alejandro Morales Morales
- Árbitro asistente 2: Jesús Aarón Gómez Ruiz
- Cuarto árbitro: Aldo Ballesteros Barba
- Árbitro VAR: Adonai Escobedo González
- Árbitro VAR asistente: Michel Ricardo Espinoza Ávalos
Tanto Cruz Azul como Toluca buscarán mantener el paso perfecto en el Apertura 2026 y conseguir su segunda victoria consecutiva antes de enfrentarse por el Campeón de Campeones de la Liga MX.