Rudi Garcia deja Bélgica: crece a 17 el listado de los técnicos fuera tras el Mundial 2026

La Real Asociación Belga de Futbol confirmó que el director técnico francés Rudi Garcia dejó de ser el entrenador de la Selección de Bélgica al decidir no extender su contrato tras la conclusión del Mundial 2026. Con esta baja, la lista de seleccionadores que abandonaron sus puestos durante o inmediatamente después de la Copa del Mundo asciende a un total de 17 profesionales.

El director deportivo belga, Vincent Mannaert, destacó que Garcia desempeñó un papel clave en la cohesión y recuperación del equipo tras relevar a Domenico Tedesco en enero de 2025. Este movimiento estadístico confirma que el 35 por ciento de los entrenadores que iniciaron la justa en Estados Unidos, México y Canadá ya no se encuentran vinculados a sus respectivas federaciones nacionales.¿Qué técnicos dejaron su cargo en el Mundial 2026?

La reestructuración de los banquillos internacionales comenzó desde la primera etapa del torneo y se mantiene activa tras la coronación de la Selección de España.

Fase de Grupos

Sabri Lamouchi (Túnez - Despedido tras el primer partido).

(Túnez - Despedido tras el primer partido). Marcelo Bielsa (Uruguay).

(Uruguay). Steve Clarke (Escocia).

(Escocia). Miroslav Koubek (República Checa).

(República Checa). Hong Myung-bo (Corea del Sur).

(Corea del Sur). Jamal Sellami (Jordania).

(Jordania). Hervé Renard (Túnez - Cese definitivo tras relevo).

Dieciseisavos de final

Julian Nagelsmann (Alemania).

(Alemania). Ronald Koeman (Países Bajos).

(Países Bajos). Sebastián Beccacece (Ecuador).

(Ecuador). Zlatko Dalic (Croacia).

(Croacia). Pape Thiaw (Senegal).

Octavos de final

Javier Aguirre (México - Relevo institucional pactado de forma previa).

(México - Relevo institucional pactado de forma previa). Roberto Martínez (Portugal).

(Portugal). Carlos Queiroz (Ghana).

Cuartos de final y fase final