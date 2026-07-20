"El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida": Messi rompe el silencio

Tras caer en la Final del Mundial 2026 ante España, Lionel Messi rompió el silencio que representó su segunda Final de Copa del Mundo perdida, enalteciendo los logros obtenidos por la Albiceleste… pero sin esconder la herida que dejó una nueva derrota para su causa en Nueva York.

A poco menos de 24 horas de proclamarse como subcampeón del mundo, Lionel Messi estremeció las redes sociales y a sus poco más de 514 millones de seguidores al publicar un emotivo mensaje en Instagram:

El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno (...) Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo"

Messi deja abierto su futuro con Argentina

Las versiones en el entorno del astro argentino señalaban que la Final del Mundial 2026 podía haber representado su último partido con Argentina, sin embargo, el capitán de la Selección Albiceleste no dio tiempo ni espacio a hablar sobre el tema, dejando abierta la posibilidad de seguir vistiendo la playera del 3 veces campeón del mundo.

Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos”.

Finalmente, Lionel Messi también felicitó a España por el logro obtenido, quienes sumaron su segunda estrella luego de la obtenida en Sudáfrica 2010 y que los catapulta a subir un escalón para empatar a Francia como los países que cuentan con dos Copas del Mundo en su haber, quedando a una obtención de Argentina.

También quiero felicitar a España por el campeonato”.

La siguiente oportunidad para que Lionel Messi vista la playera de la Selección de Argentina será en el mes de septiembre, cuando exista una nueva ventana de Fecha FIFA ante la que el cuadro sudamericano aún no cuenta con rival ni sede confirmada… simplemente con la seguridad de que Lionel Scaloni se mantendrá en el cargo hasta finales de 2026.

Lionel Messi se mostró desconsolado tras perder la final del Mundial Reuters

BFG