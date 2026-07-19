Argentina bate histórico récord negativo en la Final de un Mundial 

En una Final que prometía ser un choque de titanes, la Selección Argentina, vigente campeona del mundo y llegada a la instancia decisiva con el cartel de principal candidata, mostró una versión inédita y preocupante.

Pese a contar con figuras de la talla de Lionel Messi, Julián Álvarez y otros referentes, el equipo de Scaloni no logró generar peligro real sobre el arco rival durante los 90 minutos reglamentarios.

Lo más llamativo y preocupante de la noche fue el registro estadístico: Argentina no tuvo ningún tiro al arco en los 90 minutos.

Enzo Fernández se fue expulsado del Argentina vs España REUTERS

Según los datos oficiales de la FIFA, la Albiceleste no registró un solo disparo entre los tres palos de la portería española. Este hecho convierte a Argentina en la primera selección en la historia de las finales de un Mundial que concluye un partido sin disparos a puerta.

Ni siquiera en las finales más defensivas de antaño se había visto una ausencia tan absoluta de remates con dirección.

Históricamente, incluso los equipos más superados en una final habían conseguido al menos algún remate al arco, ya sea mediante jugadas aisladas, tiros lejanos o intentos desesperados.

España sigue haciendo su juego para buscar su segundo campeonato

Mientras Argentina intentaba reordenarse sin éxito, España mantuvo su identidad de posesión y presión alta, buscando con paciencia los espacios para ampliar su ventaja y conseguir su segunda estrella en la historia de los Mundiales.

La Roja, fiel a su estilo, dominó el balón y limitó las transiciones argentinas, demostrando que su proyecto colectivo sigue siendo una de las propuestas más sólidas del futbol actual.