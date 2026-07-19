Capdevila logra entrar a Estados Unidos tras el rechazo del ESTA y asiste a la final del Mundial

Joan Capdevila, integrante de la selección de España que conquistó la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, consiguió viajar a Estados Unidos para asistir a la final del Mundial 2026 entre la Roja y Argentina, luego de resolver el problema que le había impedido obtener el permiso ESTA para ingresar al país.

Días antes del partido, el exlateral español hizo pública su situación al explicar que el Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA) había rechazado su solicitud de ingreso a territorio estadounidense. Incluso recurrió a través de redes sociales al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes de España para solicitar apoyo.

Capdevila consiguió estar presente en la final

Después de varios días de incertidumbre, Joan Capdevila logró obtener la autorización necesaria para viajar y estuvo presente en el Estadio New York New Jersey, sede de la final de la Copa del Mundo 2026.

El exfutbolista compartió la noticia a través de su cuenta de X, donde publicó una fotografía desde el estadio acompañado por sus hijos y celebró que finalmente pudo asistir al encuentro.

El mensaje que acompañó la publicación fue:

NUNCA TE RINDAS SI QUIERES ALGO, ¡VAMOS ESPAÑA!

Con su llegada, Capdevila pudo reunirse con integrantes de la generación española que conquistó el título mundial en Sudáfrica 2010 y que asistió al partido entre España y Argentina.

¿Por qué le habían negado el permiso ESTA?

En una entrevista con Juanma Castaño para El Partidazo de COPE, Capdevila explicó que la negativa para obtener el permiso ESTA estaba relacionada con un viaje que realizó a Irán en 2016.

"Estuve hace 10 años, en 2016, jugando un partido de LaLiga, un partido normal en Irán, y se ve que si has estado en Irán, pues no puedes entrar en Estados Unidos", declaró el exfutbolista.

Capdevila también señaló que la Real Federación Española de Futbol conocía su situación y había realizado gestiones para intentar encontrar una solución que le permitiera viajar antes de la final.

Finalmente, el campeón del mundo con España consiguió resolver el trámite y llegó junto con su familia a Estados Unidos para presenciar el partido por el título de la Copa del Mundo 2026 entre España y Argentina.