Atlante Vs América: Boleto del estacionamiento será más caro que para el partido

En su regreso a la Liga MX tras 12 años de espera, Atlante jugará ante el América en el partido correspondiente a la Jornada 2 del Apertura 2026, encuentro para el que el boleto del estacionamiento será más caro ($399) que para estar en diversas zonas de la tribuna.

Será este viernes 24 de julio cuando los Potros de Hierro de Miguel Herrera enfrenten a las Águilas de Guillermo Almada, conjunto que ganó agónicamente en su partido de la Jornada 1 y buscará mantener su paso perfecto en el primer partido de ambos en el Estadio Banorte durante el Apertura 2026 de Liga MX.

Atlante será el local administrativo en el compromiso, por lo que el costo de los boletos corresponde completamente a la Directiva del conjunto azulgrana y no a la del América, sin embargo, uno de los detalles que más llama la atención es el precio del estacionamiento, mismo que supera el valor de 3 zonas para el duelo.

El precio del boleto de estacionamiento para el Atlante Vs América es de $399 pesos, mismo que se deberá adquirir previamente a través de la boletera oficial del evento, no hasta llegar al Estadio Banorte como se acostumbraba anteriormente.

El costo del estacionamiento para el Atlante Vs América es de $399 Captura de pantalla

Estos son precios de los boletos para el partido entre Atlante y América, mismos que estarán disponibles para la venta general este lunes 20 de julio a partir de las 12:00 horas (tiempo correspondiente a la CDMX) exclusivamente a través de la página oficial de Fanki, boletera oficial para cada uno de los eventos a celebrarse en el Coloso de Santa Úrsula:

Alto Norte-Sur / $255

Alto lateral / $330

100 Norte / $350

300 preferente / $495

300 lateral B / $495

300 lateral A / $500

300 cabecera Norte-Sur / $500

100 Sur / $705

100 Plus / $850

100 Lateral / $850

200 Platea / $1,000

Palcos club / $1,700

* El precio de los boletos no incluye cargos por servicio de la boletera oficial del evento, misma que es Fanki.

BFG