Argentina regresa sin Messi: nueve figuras no viajaron a Buenos Aires tras la Final del Mundial 2026

La Selección de Argentina volverá a Buenos Aires este lunes 20 de julio después de caer ante España en la Final de la Copa del Mundo 2026, pero lo hará sin varias de sus principales figuras, quienes no viajarán con el resto de la delegación.

Lionel Messi y otros nueve futbolistas tomarán caminos distintos tras la derrota en la disputa por el título mundial. Los jugadores se dirigirán directamente hacia diferentes destinos para reincorporarse a sus clubes o comenzar su periodo de descanso antes de una nueva temporada.

¿Quiénes no viajaron a Buenos Aires?

Entre los elementos que no regresarán con la Albiceleste se encuentran Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Gerónimo Rulli, Nicolás Paz, Cristian Romero, Nahuel Molina y Juan Musso.

El resto del plantel y cuerpo técnico llegará a Argentina para cerrar el ciclo mundialista después de una participación en la que buscaban conquistar el bicampeonato tras el título obtenido en Qatar 2022.

La ausencia de Lionel Messi y las otras figuras generó atención entre los aficionados argentinos, quienes esperaban el regreso completo del equipo luego de disputar una nueva Final de Copa del Mundo.

El itinerario de la Albiceleste en su regreso

Se espera que la comitiva comandada por los jugadores de la liga local y el cuerpo técnico arribe al Aeropuerto Internacional de Ezeiza en las próximas horas. A pesar del golpe anímico que significó perder la oportunidad del bicampeonato del mundo, se prevé que un grupo de aficionados se dé cita para reconocer el esfuerzo del combinado que se quedó a un solo paso de la gloria ante la Furia Roja.