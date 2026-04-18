El Union Berlin cae en el debut de Marie-Louise Eta como primera mujer en dirigir en primera división

El futbol europeo registró un hecho que no tenía precedente. Marie-Louise Eta se convirtió en la primera mujer que dirige a un equipo varonil en primera división dentro de las grandes ligas del continente. Su debut llegó con el Union Berlín en la Bundesliga.

El desarrollo del encuentro fue un recordatorio de que el deporte ignora los hitos sociales una vez que el silbato suena. Patrick Wimmer sacudió la red apenas al minuto 11 con un disparo desde fuera del área que dejó estático al guardameta. La ventaja se duplicó al inicio del complemento, cuando Dženan Pejčinović capitalizó una asistencia de Christian Eriksen. El descuento de Oliver Burke al 85 dotó de tensión al cierre, aunque resultó insuficiente para alterar el desenlace.

En la capital alemana, el contexto pesa. Mientras el Union Berlín atraviesa esta transición histórica en la máxima categoría, el Hertha Berlin observa desde la Bundesliga 2, recordando lo volátil que puede ser el prestigio en la ciudad. El debut de Eta ocurre en un momento de fragilidad institucional donde cada punto es oxígeno puro para evitar el destino que ya sufrieron sus vecinos de ciudad.

Marie-Louise Eta no seguirá el próximo año

Sin embargo, la narrativa de la técnica tiene una fecha de caducidad programada. El presidente del club, Dirk Zingler, sostiene una postura tajante. El éxito o el fracaso en estos cinco partidos finales no alterará el rumbo de la estratega. Eta asumirá el mando del equipo femenino este verano, un compromiso firmado semanas atrás que el club pretende blindar frente a cualquier tentación de permanencia en el circuito varonil.

“Hace dos semanas, Marie-Louise Eta firmó un contrato con la Bundesliga Femenina con gran convicción, y ambos lo hicimos con gran convicción. “Si es realmente buena, se quedará con los hombres; si no lo es tanto, irá con las mujeres; ni siquiera voy a entrar en esa discusión. Siempre es una decisión profesional, basada en hechos, quién entrena a qué equipo, y asociarla con esta discusión sería un flaco favor para ella y para el fútbol femenino en general. Marie-Louise Eta estará al mando durante cinco partidos, y después se hará cargo del equipo femenino", declaró Zingler a Sky Sport Alemania.

Zingler rechaza la idea de que el equipo femenino sea un refugio ante la adversidad. Para el directivo, mover a Eta de su futuro cargo basándose en resultados inmediatos con el primer equipo supondría un retroceso profesional. Marie-Louise Eta camina hoy por la línea de cal, consciente de que su legado no se mide en puntos, sino en la naturalidad con la que una mujer ordena y decide en un ecosistema que, hasta ayer, le era ajeno.