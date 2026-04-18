El FC Barcelona con el enfoque claro para el final de temporada: Va por LaLiga y el Trofeo Zamora

El FC Barcelona encara el tramo final de la temporada con un panorama claro: asegurar el título de LaLiga después de su amarga eliminación en Champions League y, al mismo tiempo, perseguir un objetivo paralelo: conquistar el Trofeo Zamora con el Joan García como el menos goleado del campeonato local.

Con nueve puntos de ventaja en la cima, el conjunto blaugrana tiene en sus manos la posibilidad de proclamarse campeón por segundo año consecutivo. Sin embargo, el equipo no se limita al objetivo colectivo. En el vestidor también hay una motivación adicional: respaldar a su portero para que se convierta en el menos goleado del campeonato en su campaña de presentación en la entidad blaugrana.

El caso de Joan García es particularmente interesante. El guardameta de Sallent todavía no aparece oficialmente en la clasificación del Trofeo Zamora, ya que no ha alcanzado el mínimo requerido de 28 partidos disputados. Actualmente suma 25, por lo que está a solo tres apariciones de entrar formalmente en la pelea. No obstante, sus números ya lo colocan como el gran candidato para obtener el premio.

Su rendimiento en este primer año —luego de haber sido la insignia del Espanyol de Barcelona— es sobresaliente con 19 goles encajados en 25 partidos, lo que arroja un promedio de 0.76 goles por encuentro, el mejor registro de toda la liga hasta ahora.

En comparación, otros porteros que ya cumplen con el mínimo exigido están por detrás en la carrera por el galardón. Thibaut Courtois, del Real Madrid, presenta 24 goles recibidos con un promedio de 0.86. Más atrás aparecen David Soria, con 32 tantos encajados, y Unai Simón, con 45. Ninguno alcanza el nivel estadístico que ha mostrado Joan García.

Incluso entre quienes aún no cumplen con el requisito de partidos, pocos representan una amenaza real. Jan Oblak, histórico referente bajo palos, registra 25 goles en 26 partidos, con una media de 0.96, todavía lejos del rendimiento del portero blaugrana. Si mantiene su nivel, Joan García no solo competirá por el Zamora: lo hará como favorito.

Más allá de los números, su impacto en el equipo ha sido determinante. Se trata de un portero que sostiene resultados, especialmente en momentos críticos, y que ha marcado diferencias en una de las métricas más exigentes del fútbol: la regularidad defensiva.

En clave histórica, el posible logro adquiere aún mayor relevancia. El Barcelona es el club con más Trofeos Zamora en la historia, con 21 galardones. De concretarse, Joan García sumaría el Zamora número 22, ampliando el dominio culé en este reconocimiento.

Dentro de ese legado destacan figuras como Antoni Ramallets y Víctor Valdés, ambos con cinco Zamoras, consolidándose como los porteros más laureados del club en esta distinción.

El cierre de temporada para el Barça no es un simple trámite. Entre asegurar el campeonato y potenciar a su guardameta, el equipo mantiene la intensidad competitiva. Porque en el futbol de élite, incluso los objetivos individuales pueden convertirse en motores colectivos.