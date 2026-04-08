Zague y Cuauhtémoc Blanco protagonizan cascarita en el Palacio Legislativo de San Lázaro

No fue un día cualquiera en San Lázaro. La alfombra verde de la cancha se transformó en un campo de batalla lúdico, un cruce de caminos en el que el formalismo de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados se encontró de frente con la picaresca y el talento intacto de las leyendas del futbol mexicano. El objetivo era noble: impulsar el deporte como actividad social, pero el guion de la tarde se escribió con un humor inesperado.

Ante todo, la galería de estrellas políticas y deportivas incluía nombres que prometían un espectáculo de anécdotas. Sin embargo, todos los reflectores se desviaron hacia un duelo generacional que encendió la chispa: el reencuentro entre Luis Roberto Alves Zague y Cuauhtémoc Blanco, ídolos del americanismo, mundialistas y viejos amigos.

"Hoy en Palacio Legislativo de San Lázaro no fue un día cualquiera… Arrancó el Juego de Leyendas vs Comisión de Deporte, y entre el ambiente y la pasión por el futbol, se hizo presente alguien que marcó época…" anotó el hoy controvertido diputado federal Cuauhtémoc Blanco.

Zague anima al diputado antes de chutar el balón. X: @cuauhtemocb10

Qué gusto saludar a mi buen amigo @LRZague. De esos encuentros que te recuerdan por qué el futbol mueve tanto, dentro y fuera de la cancha. Y sí… se vienen momentos importantes para el deporte a nivel mundial, y el ánimo ya se empieza a sentir".

El pico de la divertida jornada ocurrió justo antes de la ejecución de un tiro penal. Cuauhtémoc Blanco se dispuso a enfrentar al portero, pero antes de que pudiera concentrarse, Zague irrumpió en la escena con una de sus características bromas. Ante la mirada atenta de los asistentes, Zague no tuvo reparo en sobarle el estómago al exfutbolista en un tono claramente jocoso.

Buen ambiente al calor del futbol. X: @cuauhtemocb10

El gesto, un guiño al paso del tiempo y a la complexión actual del Cuau, desató una risa incontenible que recorrió la cancha y las tribunas. La burla de Zague no sólo se hizo viral de inmediato, sino que sirvió para subrayar el espíritu del evento: un partido amistoso en el que más allá de la política y del balón, el humor y la camaradería fueron los verdaderos protagonistas. Un duelo simbólico y un recuerdo al calor del futbol.