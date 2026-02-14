Triunfo a ritmo de samba: Vinicius Junior brilla en la victoria del Real Madrid en LaLiga

Vinicius Junior sacó provecho de la ausencia de Kylian Mbappé para facturar un doblete con un par de penales, y así liderar la goleada del Real Madrid 4-1 sobre la Real Sociedad, con la que el conjunto merengue dormirá el sábado como líder de LaLiga de España.

Vini provocó las dos faltas en el área que el árbitro Francisco Hernández señaló para convertirlas a los 25 y 48 minutos, luego de airadas reclamaciones de los jugadores del conjunto txuri urdin que afirmaban que el brasileño se había dejado caer en ambas.

Gonzalo García, quien sustituyó de arranque a Mbappé en la zona del ataque, abrió la cuenta con un remate con la punta del botín a los cinco minutos; mientras que el uruguayo Federico Valverde hizo el tercero de los goles blancos con un soberbio disparo pasada la primera media hora desde la zona de la media luna.

En la tarde en el campo del Santiago Bernabéu se registraron tres penales, pues antes de los dos sobre Vinicius Junior, se marcó uno a favor de los visitantes, a una falta de Dean Huijsen que convirtió Mikel Oyarzabal a los 21, para igualar momentáneamente el marcador a un tanto.

Mbappé observó la exhibición goleadora de sus compañeros desde la banca, pues tuvo descanso al seguir con molestias en la rodilla izquierda. Se espera que el estelar delantero galo, autor de 38 goles en la temporada (23 en LaLiga), vuelva al campo el martes, cuando el Real Madrid visite al Benfica en el primero de los juegos de su serie de playoffs de la Champions League.

Llevamos mucho tiempo trabajando para estos partidos que se vienen ahora, de cara a lo que queda en la temporada, que es la Champions. Hemos tenido bastantes semanas largas, que nos hemos preparado bastante y ahora toca demostrar y pelear por lo que realmente queremos, que es LaLiga y la Champions", dijo al final del juego Valverde.

Vinicius llegó a 10 tantos en la temporada (ocho en LaLiga) después de que se marcaron los penales 17 y 18 de todas las competencias a favor de los merengues. Mbappé se perdió la oportunidad de superar la marca de 13 penales convertidos por Cristiano Ronaldo hace una década en la historia merengue (2015-2016) e igualar con estas dos faltas la mejor marca en una temporada que está en manos de Ciro Inmobile (2019-2020).

Gonzalo García llegó a siete dianas en la temporada, cinco de las cuales han llegado en partido de LaLiga de España. Reuters

Para Vinicius, con los dos aciertos desde el manchón del área, llegó a cuatro conversiones, mientras que únicamente lleva un fallo en la temporada. Cerca del tiempo de compensación se le escapó la opción de firmar un hat trick luego de haber mandado con el hombro un centro de Arda Güler a las redes, sin embargo fue marcada una posición adelantada que echó por la borda la opción del triplete para el brasileño.

El irregular Real Madrid celebró con este resultado su octava victoria consecutiva en LaLiga para ascender provisionalmente al liderato con 60 unidades, dos más con relación al FC Barcelona, que el domingo visita el campo del Girona con la misión de no ceder la cima.