"Es un mundo libre": Verstappen responde a quienes callan sus críticas de los nuevos F1 2026

El futuro de la Fórmula 1 ha entrado en un terreno pantanoso antes siquiera de que el primer semáforo de 2026 se apague. Las pruebas de pretemporada en Bahréin no solo han revelado desafíos técnicos en la pista, sino que han desatado una guerra de declaraciones liderada por el actual campeón, Max Verstappen, quien ha cuestionado severamente la esencia de la nueva normativa técnica, especialmente del sistema híbrido.

La queja principal de Verstappen radica en el equilibrio de poder de las nuevas unidades de potencia, que ahora se divide al 50% entre el motor de combustión interna y la energía eléctrica. Esta situación ha obligado a los pilotos a convertirse en administradores de energía, algo que ha comparado con la Fórmula E y no es de su agrado.

Verstappen: "No quiero que estemos cerca de la Fórmula E"

Fiel a su estilo directo, Max comparó los nuevos monoplazas con una "Fórmula E con esteroides", la semana pasada advirtiendo que la máxima categoría del automovilismo corre el riesgo de perder su identidad.

Ahora, durante su turno en la sala de conferencias de prensa en la segunda semana en los test de Bahréin, el piloto de Red Bull fue enfático al señalar que la FIA debería centrarse en desarrollar motores de combustión de alto rendimiento en lugar de aumentar la dependencia de sistemas híbridos complejos.

"No quiero que estemos cerca de la Fórmula E. Quiero que nos mantengamos alejados de eso y seamos Fórmula 1", declaró Verstappen, subrayando que el aumento de la batería desvirtúa la competición. Incluso insinuó que si el deporte continúa por este camino, su interés por permanecer en la parrilla podría disminuir.

El neerlandés ya ha señalado que tiene un respeto por la categoría eléctrica y entiende sus necesidades técnicas, pero pide que la F1 no siga ese camino porque son conceptos diferentes.

"Estoy seguro de que con el nuevo coche Gen4 (de Fórmula E), por lo que he visto y hablando con mis amigos, será un coche genial, pero dejen que ellos sean Fórmula E, y nosotros deberíamos seguir siendo Fórmula 1, no intentemos mezclar eso".

Además, el cuatro veces campeón del mundo lanzó un dardo a sus detractores, especialmente a Lando Norris, quien le aconsejó la semana pasada retirarse si no estaba a gusto con los nuevos F1:

"Solo estoy compartiendo mi opinión, vivimos en un mundo libre, libertad de expresión, y eso es lo que sentí… no todos tienen que sentir lo mismo, pero así es como me sentí yo".

Ralf Schumacher califica de "alarmistas" las quejas del campeón

Sin embargo, no todos en el paddock comparten el pesimismo del neerlandés. Ralf Schumacher, ex piloto y actual comentarista, respondió a las declaraciones de Verstappen, calificándolas de "alarmistas" y sugiriendo que tales críticas a menudo esconden intereses particulares de los equipos que están sufriendo con el desarrollo.

"En la Fórmula 1, a menudo ha ocurrido que todo el mundo se quejaba al principio de un cambio normativo", señaló Schumacher en el podcast Backstage Boxengasse.