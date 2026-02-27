Érick Sánchez acusa que el futbolista mexicano es menospreciado en Europa 

Érick Sánchez alzó la voz por la dificultad de los mexicanos en dar el salto a los equipos europeos. Aunque no señala culpables, el mediocampista del América coincide con las recientes declaraciones de Antonio ‘Turco’ Mohamed, técnico del Toluca, al lamentar que su jugador Marcel Ruíz no esté en el Viejo Continente.

“Para mí tiene razón, sé quién lo dijo (‘Turco’ Mohamed), porque estoy seguro de que cualquiera de los mexicanos que estamos en Selección, estaría fuera vendido a Europa por la cantidad que sea”, resaltó Erick Sánchez tras la práctica de las Águilas del América en Coapa.

Cabe recordar que Marcel Ruíz, desde hace un par de torneos, fue sondeado por equipos tanto en Sudamérica como en Europa, según la prensa que sigue el día a día del Toluca.

En la interrogante del por qué se manejan cifras elevadas al tratarse de negociaciones por futbolistas mexicanos, Érick Sánchez dejó ver cierta indignación.

“No sé si los europeos no se animen a venir, no sé por qué. En lo personal, que seamos mexicanos, la gente en Europa piensa que no lo valemos. Si se dan cuenta hay una calidad impresionante en los equipos y podríamos jugar en cualquier lugar, nos demeritan poco”, arremetió.

Por ello, el ‘Chiquito’ Sánchez, en representación del gremio mexicano de futbolistas, aseguró que “somos conscientes como mexicanos y tenemos los huevos para salir y partirnos la madre donde sea y cada que tengamos una oportunidad la vamos a aprovechar”.

"Un golpe duro no ir a Qatar 2022"

En esa constante lucha entre jugadores que militan en Liga MX y Europa, Erick Sánchez no evitó recordar el dolor por quedar fuera de la lista definitiva de la Selección Mexicana en Qatar 2022, proceso que dirigió Gerardo Martino.

"Hoy estoy tranquilo, no depende de un equipo, depende de lo que hagas personalmente, quedé fuera del ciclo pasado y fue un golpe duro para mí, ahora trato de hacerlo mejor, para no quedar fuera, América da un plus por el equipo que es, pero no depende del club, sino de lo que haga, demostrar al profe (Javier Aguirre) en la cancha y no hablando. Y para que eso no pase, debo trabajar hasta el último minuto".

Érick Sánchez se mantiene en la baraja de seleccionados que militan en la Liga MX rumbo a la Copa del Mundo 2026. Tuvo actividad el miércoles pasado, en la victoria de la Selección Mexicana

"Estoy tranquilo y consciente de que debo seguir trabajando y hacer las cosas de la mejor manera, el profe tomará sus decisiones, si quiero estar ahí, es trabajar, saber lo que debo mejorar para meterme a esa lista, uno debe hacer la competencia interna fuerte y al final tendrá la decisión de quién va, pero hay que hacer las cosas de mejor manera", remató el jugador del América, notablemente motivado por el proceso con el Tricolor.