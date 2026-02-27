Países Bajos visita Monterrey como posible sede para el Mundial 2026

Se acerca la Copa del Mundo 2026, por lo que la actividad en las ciudades anfitrionas mexicanas se intensifica. Recientemente, una delegación de futbol de Países Bajos realizó una importante visita a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, con el objeto de inspeccionar y evaluar posibles centros de concentración y opciones de alojamiento.

La visita se enmarca en la preparación de la selección de esa pequeña nación europea ante la posibilidad de que su país dispute partidos en la región durante el magno evento de 2026, que será coorganizado por México, Estados Unidos y Canadá.

La agenda de la delegación incluyó un encuentro de alto nivel con las autoridades locales. Alejandro Hütt, el Host City Manager de Monterrey para el Mundial 2026, compartió detalles sobre la primera reunión de trabajo que sostuvieron.

El encuentro contó con la participación del gobernador del estado, Samuel García, subrayando el compromiso de Nuevo León para garantizar las mejores condiciones a los equipos que elijan la Sultana del Norte como su base de operaciones.

"El objetivo y el ángulo no es deportivo. Es buscando cómo ofrecerle una mejor experiencia al aficionado holandés. Vamos a visitar también la colección épica de Gabriel Bustamante, les digo como dato curioso que la playera original de Arjen Robben del "¡no era penal!" está aquí en Monterrey, eso les llamó mucho la atención, entonces es algo más que conecta a Países Bajos con Nuevo León", señaló Hütt, que asimismo señaló que esperan una visita del estado a Países Bajos en los próximos meses.

Arjen Robben protagonizó la jugada más polémica de los duelos entre México y la Naranja Mecánica. Mexsport

"Ellos ya tenían datos económicos, ya habíamos intercambiado información, ellos entienden obviamente que es una ciudad industrial de negocios, que es una ciudad apasionada por el futbol. Empezamos a platicar y hoy esta visita es una realidad y se les va a regresar la visita, seguramente en mayo", señaló.

Esta evaluación de infraestructura por parte de la delegación de Países Bajos es un paso significativo y refleja el interés de las potencias futbolísticas en las sedes mexicanas. En 2026, Monterrey busca posicionarse como una opción de primer nivel para concentraciones y partidos de la Copa del Mundo.