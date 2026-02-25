Antonio 'El Turco' Mohamed explota contra la Selección Mexicana: "Es una locura" tanto partido amistoso

Antonio 'El Turco' Mohamed no se guarda nada. El estratega que ha devuelto la gloria al infierno mexiquense con un bicampeonato histórico, levantó la voz tras el desgaste físico que sus piezas clave han sufrido en las convocatorias del combinado nacional. En una charlapara el canal Vamos Show, el argentino calificó como "una locura" la agenda de la Selección Mexicana, señalando directamente el riesgo de lesiones al que se exponen los futbolistas en este semestre previo a la Copa del Mundo 2026.

La molestia de Mohamed nace de la realidad en el vestidor escarlata. Jugadores como Marcel Ruiz y Jesús Gallardo regresaron de los partidos de preparación con molestias físicas considerables.

Gallardo y Marcel vinieron arruinados de la cintura", sentenció el técnico, quien ve cómo la planificación del Tri interfiere con el ritmo de competencia de la Liga MX. Para el "Turco", la intensidad de los microciclos y los amistosos constantes, como el duelo de esta noche ante Islandia en Querétaro, resulta contraproducente.

El Turco se lanzó en contra del número de partidos. Especial

Reprueba la cantidad de partidos

Mohamed cuestiona la lógica de tener concentraciones tan largas si el objetivo es que el jugador llegue con ritmo, pero sin fatiga crónica. Su crítica apunta a una falta de coordinación entre los intereses de la Federación y los clubes que pagan las nóminas.

Te lo llevan 40 días antes y te meten partido todos los días; para eso directamente que los equipos no juguemos el torneo y listo, porque es una locura. Si van a tener 40 días concentrados, no le hubiesen metido tanto partido amistoso este semestre para que puedan estar trabajando con el equipo y lleguen con ritmo, sin tanta carga al Mundial. Pero bueno, son decisiones que tomaron y habrá que acoplarse, aunque no es bueno que haga falta tanta preparación".

El técnico subrayó que jugadores como Alexis Vega están "desesperados por volver" y demostrar que están en condiciones para la lista final, pero esa misma ansiedad, combinada con la carga de viajes y partidos, es un caldo de cultivo para las lesiones.

Toluca: Un bicampeón sitiado por el calendario

El contexto para los Diablos Rojos es de máxima exigencia. Tras vencer 3-0 al Necaxa y consolidarse como el equipo a vencer en el fútbol mexicano, el Toluca del 'Turco' enfrenta una doble cartelera mental: mantener el liderato y gestionar la salud de sus seleccionados. La frustración de Mohamed radica en que, ante una eventual derrota, como el próximo duelo ante Chivas, la responsabilidad recae en el técnico del club, a pesar de no haber contado con sus jugadores para trabajar tácticamente debido a los compromisos internacionales.

Total, si se pierde siempre la culpa es del técnico".

México se mide hoy a Islandia y el 28 de marzo reinaugurará el Estadio Azteca frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo. Mientras la FMF ve estos duelos como hitos comerciales y deportivos, Mohamed los ve como obstáculos para el tricampeonato.