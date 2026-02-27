Kaká y Adriano refuerzan al Brasil de leyendas que jugará en el Estadio Azteca en abril

Con la cuenta regresiva hacia el Mundial 2026 en marcha, el partido México-Brasil de Leyendas se perfila como uno de los eventos más relevantes como antesala de la Copa del Mundo. El duelo, que se disputará el 19 de abril en el Estadio Azteca, acaba de confirmar nuevos nombres.

Por el lado de Brasil, se unen dos íconos de una generación inolvidable: Kaká y Adriano. Estas leyendas se suman a un plantel de ensueño que ya cuenta con figuras de la talla de Ronaldinho, Marcelo y Edmílson. Juntos, conformarán un equipo que promete devolver a la cancha esa esencia de talento, espectáculo y carisma del futbol brasileño que conquistó al mundo.

Borgetti y Layún se suman a la Selección Mexicana de Leyendas

La convocatoria del combinado nacional mexicano también se fortalece con la adición de dos figuras históricas. Jared Borgetti y Miguel Layún se unen a referentes ya confirmados como Rafa Márquez, Andrés Guardado y Pável Pardo.

Este equipo de México Leyendas conectará distintas generaciones del futbol nacional, prometiendo encender recuerdos de goles y momentos históricos que unieron a todo un país. El resultado será un encuentro que, más allá de un partido, será una celebración de la historia futbolística de ambas naciones.

“Volver a vestir la camiseta nacional en un encuentro histórico como el México contra BrasilLeyendas me llena de orgullo y emoción. Es revivir recuerdos y compartir historias junto agrandes figuras del futbol internacional, comentó Pavel Pardo. Pero, por encima de todo, es un reencuentro con la afición, porque sin la afición no existirían las leyendas. Estoy seguro de que será una velada nostálgica, emotiva, alegre y llena de pasión", señaló el también embajador mexicano de la Bundesliga.

Ronaldinho, siempre en casa

El Estadio Azteca volverá a ser escenario de la magia de Ronaldinho, consolidándolo como un ídolo en México. En la recordada Copa Confederaciones 1999 Brasil perdió la final ante el Tricolor, pero Dinho se consagró como figura definitiva de Brasil.

Sin embargo, su momento más icónico en México ocurrió en el Clausura 2015, jugando para los Gallos Blancos del Querétaro. Ronaldinho entró de cambio y anotó un doblete frente al América. La histórica ovación del Azteca de pie ante un rival marcó un hito.