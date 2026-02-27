¡Se acabó la espera para Alana Flores!: "Viene un reto de verdad y no pura palabrería"

Fierecilla, Alana Flores confirmó que ya tiene rival para Supernova Strikers 2. Se trata, dijo, de una retadora extranjera que, asegura, cumple con todas las exigencias que sus seguidores le ha demandado.

De las pantallas de Twitch al ring del Santiago Bernabéu, Alana Flores ha dejado de ser una simple streamer para convertirse en fenómeno deportivo del mundo del entretenimiento digital. Figura archiconocidoa en redes, su ascenso se ha dado gracias a una disciplina que roza lo obsesivo y que hoy la mantiene con un récord de 4-0.

En un video promocional de Supernova Strikers 2, a Flores se le nota ansiosa por subir al ring, pero consciente de que, con la cancelación de su rival, la actriz Samadhi Zendejas, ya está cerca de cumplir su nuevo sueño y cumplirle a su público.

Me gustaría tener una rival que hable con hechos, porque con las rivales que solamente han salido a hablar... espero que sea una persona comprometida", señala Alana en el referido video.

Me gustaría que fuera alguien disciplinada. Creo que hay muy pocas personas que tienen las características para que nos subamos al ring. Tiene que ser alguien que tenga experiencia boxeando, alguien que ya haya boxeado, porque ya vimos que las que sólo salen a hablar, en cualquier momento se pueden bajar".

Alana llegó al boxeo por resiliencia. Tras iniciar su carrera en 2020 creando contenido de gaming y fitness, su mentalidad de "ganar o ganar" la llevó a la presidencia de Raniza FC en la Kings League Américas, donde hizo historia al coronarse como la primera campeona del torneo. Sin embargo, fue entre las cuerdas donde encontró su verdadera vocación, la que combina el deporte de exigencia y la pasión del espectáculo.

Pero ya tiene rival...

Hoy, Alana Flores se encuentra en una posición solitaria en la cima. Con una técnica que muchos expertos consideran "profesional dentro de un entorno amateur", la regiomontana ha lanzado un mensaje claro al ecosistema de creadores.

Con nueva rival en el horizonte, se niega a dar su nombre, pero ofrece alguna pista. Así lo dijo a Récord. Sin más, el video es una antesala a lo que viene: "Exclusivamente, te lo digo aquí, sí, ya hay noticias oficiales, es una muy buena rival. La verdad es que, no quiero dar mucho spoiler, pero es una pelea que definitivamente va a dar mucho de qué hablar", señaló al referido medio la peleadora.

Samadhi no fue ningún reto, porque de haber sido un reto, hubiera estado ese día en el ring. Pero este es un reto de verdad, porque va a ser una pelea muy difícil para mí, que es lo que la gente quiere ver, una rival complicada. Entonces, es un reto de verdad, y no no pura palabrería. Y te puedo dar una pistita, es extranjera (la rival)."

Tras haber "limpiado" la división de peso ligero en México y haber conquistado escenarios internacionales, el nombre de Alana Flores encabezará grandes eventos en 2026. Por el momento, sus seguidores esperan verla contra una oponente con el valor suficiente para intentar arrebatarle el invicto, esperan que pronto se revele esa rival "extranjera" para ir preparando otra velada inolvidable.