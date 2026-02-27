FIFA mandará comitiva a México; revisará seguridad y tráfico para el Mundial 2026

La FIFA enviará una comitiva a México para revisar la seguridad y tráfico en las tres ciudades para garantizar la movilidad de quienes van a asistir a los estadios durante el Mundial 2026. Este jueves, también se dio a conocer que no se canceló el Trophy Tour y la Copa de Leyendas en Guadalajara .

“Agradezco mucho a Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Ayer hablamos a las 6 de la tarde y me aseguró la realización del Mundial en nuestro país y acordamos que un equipo de la FIFA va a venir de todas maneras para revisar varios temas.

Estamos trabajando desde hace mucho tiempo, pero particularmente el tema de seguridad, pero también me pidió que viéramos el tráfico en las tres ciudades para poder garantizar la movilidad de quienes van a asistir a los estadios”, indicó Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en su conferencia de prensa matutina.

La FIFA quiere revisar el tráfico en las tres ciudades que serán sede del Mundial 2026 Mexsport

La mandataria mexicana explicó que Infantino le preguntó si hay algo en particular que le preocupara.

“Le dije: no (...) el domingo fue una situación especial y hemos regresado a la normalidad”, apuntó.

El pasado domingo, se realizaron varios ataques por parte del crimen organizado en represalia por la muerte de Nemesio Oseguera “El Mencho”, tras un operativo militar.

La FIFA le dio un voto de confianza a México para el Mundial 2026 Reuters

Este jueves, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, publicó en Instagram una imagen con Claudia Sheinbaum para informar de su llamada.

“Reiteré nuestra plena confianza en el país anfitrión y espero con gran entusiasmo que albergue todos los partidos programados allí”, escribió.

PARTIDOS EN LA CDMX DEL MUNDIAL 2026:

11 de junio: México vs. Sudáfrica.

México vs. Sudáfrica. 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia.

Uzbekistán vs. Colombia. 24 de junio: Ganador de Repechaje vs. México.

Ganador de Repechaje vs. México. 30 de junio: 1 partido de Dieciseisavos de final.

1 partido de Dieciseisavos de final. 5 de julio: 1 partido de Octavos de final.

PARTIDOS EN GUADALAJARA DEL MUNDIAL 2026:

11 de junio: Corea del Sur vs. Ganador de repechaje.

Corea del Sur vs. Ganador de repechaje. 18 de junio: México vs. Corea del Sur.

México vs. Corea del Sur. 23 de junio: Colombia vs. Ganador de Repechaje.

Colombia vs. Ganador de Repechaje. 26 de junio: Uruguay vs. España.

PARTIDOS DE MÉXICO EN MONTERREY DEL MUNDIAL 2026: