Problema para Larcamón: su portero es Gudiño, pero Kevin Mier está cerca de retornar a la Liga MX

¿Kevin Mier o Andrés Gudiño para cubrir la portería de Cruz Azul? El regreso del colombiano está cada día más cerca. El desempeño de Gudiño ha dejado buen sabor de boca en el técnico celeste y entre los aficionados de La Máquina. ¿Qué hacer? El entrenador Nicolás Larcamón tiene un problema. Le tocará en su momento, con su decisión, cometer un acto de "injusticia".

En el Clausura 2026 de la Liga MX, Andrés Gudiño se ha consolidado como uno de los porteros más consistentes y determinantes en el cuadro de Cruz Azul. Evidentemente, la lesión de Kevin Mier le abrió la puerta como titular en el arco celeste.

Gudiño ha demostrado seguridad bajo los tres palos y liderazgo en un equipo con aspiraciones altas en la tabla general. Su rendimiento ha generado elogios por varias estadísticas relevantes que lo avalan. En su oportunidad, el propio Larcamón públicamente reconoció que Gudiño “no sólo resolvió la baja de Kevin Mier, sino que asumió bien las exigencias”.

En ese sentido, el estratega argentino se dijo "afortunado" por tener a los jugadores que hoy dirige, además de la competencia interna que puede significar el ya inminente regreso de Kevin Mier.

El arquero tiene la complejidad de que no vas cambiando o rotando", dijo Larcamón en una entrevista con TUDN. "La realidad es que jugará el que esté mejor, hoy Andrés no sólo me ha resuelto la baja de Kevin, sino que también se ha plantado muy bien con todas las exigencias”, señaló.

Kevin y el 'problema' que se viene

Kevin Mier no ha participado en partidos oficiales con Cruz Azul desde el 8 de noviembre de 2025, cuando sufrió una fractura de tibia durante el duelo ante los Pumas de la UNAM por la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MX. La lesión fue lo suficientemente grave como para requerir cirugía y dejarlo fuera de actividad desde entonces.

Kevin Mier está cada día más cerca de volver a la acción. Mexsport

Su proceso de recuperación se ha extendido durante todo lo que va del Clausura 2026, y aunque en febrero de 2026 se contempló su regreso progresivo con el equipo Sub-21, aún no ha vuelto a jugar con el primer equipo, pues el cuerpo técnico celeste decidió no apresurar su retorno físico. Sin embargo, su regreso a la actividad está cada vez más cerca.

La competencia está abierta y siento que es una buena noticia para ambos, porque en definitiva esa competencia interna te lleva al límite y eso te lleva siempre a dar lo mejor y creo que es esa una buena noticia (el regreso de Mier”), estableció Larcamón.

"Hoy ataja Gudiño"

Sin embargo, para Larcamón, Gudiño es el titular hoye en día. Se viene la anunciada lucha por ese puesto para el que exclusivamente debe saltar un solo elemento a la cancha. Hay otro factor, el joven Emmanuel Ochoa, el tercer portero de Cruz Azul.